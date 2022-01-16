انتخابات مجلس الأمة.. تحديد آخر أجل لإيداع الترشيحات   

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات أن آخر أجل لإيداع التصريح بالترشح لانتخابات مجلس الأمة هو الأحد 16 جانفي 2022، الساعة منتصف الليل.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، الأحد، أنها تنهي إلى علم الراغبين في الترشح لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة أن آخر أخر أجل هو الأحد 16 جانفي الجاري.

وأَضاف بيان الهيئة أن كل إيداع لاستمارة تشرح بعد هذا الأجل مرفوض تلقائيا، مذكرة أن السجل الخاص بالتسجيلات على مستوى المندوبيات هو الدليل الوحيد على إيداع استمارة الترشح في الآجال القانونية.