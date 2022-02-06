انتخابات مجلس الأمة.. شرفي يعلن عن النتائج الأولوية

كشف رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، عن النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.

وقدم شرفي في ندوة صحفية عقدها، الأحد، النتائج الأولية وتوزيع الفائزين عبر الولايات والتي جاءت كالتالي:

– المقاعد المتنافس عليها 68

1- 55 مقعدا للأحزاب

2- 13 مقعدا للمستقلين

3- 26 مقعدا لجبهة التحرير الوطني

4- 11 مقعدا التجمع الوطني الديمقراطي

5- الأرندي: 12 مقعد

6- المستقبل: 05 مقعد

7- البناء: 05 مقعد

8- الفجر الجديد: 03 مقعد

9- صوت الشعب: 02 مقعد

10- الأفافاس: 02 مقعد

11- تاج: 01 مقعد

12- حمس: 01 مقعد

انتخابات مجلس الأمة.. هذا هو توزيع المقاعد حسب النتائج الأولية

1- أدرار: علي عبد القادر (الأفلان)

2- الشلف: نور الدين حبيب (الارندي)

3 – الأغواط: خويليدي محمد (الأفلان)

4- أم البواقي: سعدون لخضر مولاي (الأفلان)

5- باتنة: سامية العلمي (الأفلان )

6- بجاية: حدادو مهني (الأفافاس)

7- بسكرة: دبابش محمد الهادي (الأفلان)

8- بشار: بشري حسان (المستقبل)

9- البليدة: كمال خليفاتي (الأفلان)

10- البويرة: زوبيري سمير (الأفلان)

11 – تمنراست: ادبير افنايت (الفجر الجديد)

12- تبسة: محفوظ بوصبع (حر)

13- تلمسان: بلعياشي محمد (الأفلان)

14- تيارت:ضربان الميلود (الأرندي)

15- تيزي وزو: يوسف أوشيش (الأفافاس)

16- الجزائر: أمين ساحلي (صوت الشعب)

17- الجلفة: قنشوبة عبد الرحمان (الأرندي)

18- جيجل: بوشرمة عبد الحميد (الأحرار)

19- سطيف: دريدي مبروك (الأرندي)

20- سعيدة: عبد الحميد درار (المستقبل)

21- سكيكدة: بوحويتة ڨرمش (صوت الشعب)

22- سيدي بلعباس: شارف يحيى (الأرندي)

23- عنابة: نشمة عصام (المستقبل)

24- قالمة: خوالدية نبيل (المستقبل)

25- قسنطينة: محمد بوكرو (الأحرار)

26- المدية: محمد رباح (الأفلان)

27- مستغانم: عقبوبي سيد أحمد (الأرندي)

28- المسيلة: دغة الميهوب (الأرندي)

29- معسكر: بسايح فريد (الأفلان)

30- ورقلة: حمزة سويسي (حركة البناء)

31- وهران: براهيمي مهدي (تاج)

32- البيض: حميدات عبد الحفيظ (الأفلان)

33- إليزي: غومة ابراهيم (الأفلان)

34- برج بوعريريج: مراد لكحل (الأرندي)

35- بومدراس: أورادي نبيل (حر)

36- الطارف: يوسف لعراب (الأحرار)

37- تندوف: رقيق صالح (الأفلان)

38-. تيسمسيلت: مواز العرب (الأفلان

39- الوادي: عمر دويم (حركة البناء)

40- خنشلة: زكراوي بوزيان (حركة البناء)

41- سوق أهراس: عبد الكريم بوغالم (أحرار)

42- تيبازة: عزي الدين هبري (الأرندي)

43- ميلة: بن معمر عمار (الأفلان)

44- عين الدفلى: لزعر عبد الرحمان (الأفلان)

45- النعامة: هامري دحان (الأفلان)

46- عين تموشنت: سي علي شفيق (الأفلان)

47- غرداية: بوغلابة رضوان (حركة البناء)

48- غليزان: لزرق بطاهر (تكتل الأحرار)

49- تيميمون: 1. محمد رواماني (حركة البناء)، 2. حدادي عبد الكريم (حر)

50- برج باجي مختار: 1. أكادي براهيم، 2. سكوني السالك (الأرندي)

51- أولاد جلال: 1. باري بلقاسم (الأفلان)، 2. براهيمي عبد الحق (أحرار)

52- بني عباس: 1. زناقي ناصر، 2. بن جراد عبد الجليل (أحرار)

53- عين صالح: 1. بوحفص حمزة، 2. بلهيبة عبد الرحمان (الأفلان)

54- إن قزام: 1. شيتو أحمد (الأفلان)، 2. بادي محمد (الفجر الجديد).

55- توقرت: 1. سليم بن حسروف (الأرندي)، 2. يوسف رضا بن هدية (الأحرار)

56- جانت: 1. سبقاق عبد الرحمان، 2. خماياس عمر (الأفلان).

57- المغير: 1. عبد الباري بوزنادة (حمس)، 2. بلعيد عبد الرحمان (حر)

58- المنيعة: 1. محمد العربي (المستقبل)، 2. بلكحل يعقوب (حر)

بعد التشريعيات والمحليات.. الأفلان يتصدر سباق مجلس الأمة

كشفت النتائج الأولية لإنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، عن فوز الأفلان بالمركز الأول في السباق بحصوله على 25 مقعدا من بين 68 جرى التنافس عليها.

وأعلنت قيادة جبهة التحرير الوطني فوز الأفلان بـ 25 مقعدا. بينما أشارت مصادر احتلال الأحرار المركز الثاني بعدد مقاعد بلغ 15.

وجاء في تغريدة للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي فوز حزبه بعدد من المقاعد دون أن يكشف عن الرقم الحقيقي.

من جهتها، تحصّلت حركة البناء الوطني على 5 مقاعد، بولايات تيميمون، غرداية، ورقلة، الوادي وخنشلة. ونفس عدد المقاعد بالنسبة لجبهة المستقبل.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، التي جرت السبت، عند غلق مكاتب التصويت على الساعة الخامسة مساء، “96،22 بالمائة”، حسب ما أعلن عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

وأوضح شرفي، في تصريح خص به التلفزيون العمومي، أن “نسبة المشاركة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، بلغت عند غلق مكاتب التصويت على الساعة الخامسة مساء، 96،22 بالمائة، مع تسجيل غياب 1027 منتخب عن هذا الموعد”، معتبرا أن “هذه الغيابات ضئيلة جدا، فيما تشير نسبة المشاركة إلى التزام المنتخبين المحليين و استعدادهم لأداء واجبهم الدستوري”.

وأضاف أن “النتائج الرسمية الأولية لهذا الاستحقاق، سيعلن عنها الأحد، بناء على المحاضر التي تصل تباعا إلى السلطة، وذلك في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات من طرف المحكمة الدستورية”.

وعاد شرفي للتذكير ب”القرارات الاحترازية التي اتخذتها السلطة من أجل مواجهة كل محاولات التلاعب بأصوات الهيئة الناخبة”، مشيرا في هذا الصدد، إلى “تسجيل حالة تلبس واحدة بولاية مستغانم، والتي سيتم النظر فيها لاحقا إن كان سيتم احالتها إلى العدالة أو لا”.

قرابة 500 مترشح يدخلون سباق التجديد النصفي لمجلس الأمة

وفي 2 فيفري 2022، أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن عدد المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي ستجري السبت المقبل، والذي قارب 500 مترشحا.

وفي حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أفاد شرفي بأن التنافس في انتخابات التجديد النصفي للغرفة العليا للبرلمان، المقررة للخامس من الشهر الجاري، بلغ 475 مترشحا ينتمون لـ 22 حزبا سياسيا وقوائم حرة، مشيرا إلى أن 90 بالمائة منهم تقل أعمارهم عن الستين سنة.

وكانت السلطة قد أحصت سحب 603 استمارة ترشح لهذه الاستحقاقات، ليتم بعدها إيداع 503 ملف ترشح, 325 منها لمترشحين عن تشكيلات سياسية و172 عن قوائم مستقلة.

وعقب الدراسة والتمحيص، تم قبول 475 ملفا عبر 58 ولاية، سيخوض أصحابها هذه الانتخابات للظفر بأصوات كتلة انتخابية تبلغ 27.151 ناخب، هم في الأصل المنتخبين الفائزين في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي كانت قد جرت بتاريخ 27 نوفمبر الفارط.