انتخابات محلية جزئية في بعض بلديات بجاية وتيزي وزو يوم 15 أكتوبر

وقع رئيس الجمهورية مرسوما استدعى بموجبه الهيئة الانتخابية لانتخابات محلية جزئية في بلديات تابعة لولايتي بجاية وتيزي وزو يوم 15 أكتوبر.

ويتعلق الأمر حسب بيان للرئاسة، بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية لبلديات:

فرعون، مسيسنة، توجة، وأقبو، بولاية بجاية.

وبلديات:

آيت محمود وآيت بومهدي، بولاية وتيزي وزو.

وقد حُدّد تاريخ إجراء هذه الانتخابات الجزئية بيوم 15 أكتوبر 2022. كما يتضمن المرسوم الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 28 جويلية 2022.