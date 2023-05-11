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اقتصاد

انتخاب أحمد بلعياط متصرفا إداريا بمجلس إدارة شركة “شلتر افريقيا”

الشروق أونلاين
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انتخاب أحمد بلعياط متصرفا إداريا بمجلس إدارة شركة “شلتر افريقيا”
الأرشيف
المدير العام للبنك الوطني للإسكان أحمد بلعياط

انتخب المدير العام للبنك الوطني للإسكان، أحمد بلعياط، في منصب متصرف إداري بمجلس إدارة شركة العمران والسكن في إفريقيا “شلتر إفريقيا”.

وانتخبت الجزائر في منصب متصرف إداري إضافي ضمن “شلتر افريقيا”، بمناسبة انعقاد الدورة الـ 42 للجمعية العامة لهذه المؤسسة من 8 إلى 15 ماي 2023 بأبوجا (نيجيريا).

وتجدر الإشارة إلى أن شركة “شلتر افريقيا” مؤسسة افريقية بارزة في مجال تمويل السكن وهي تضطلع بدور هام في تطوير هذا القطاع بفضل قدرتها على تعبئة الوسائل والخدمات المتنوعة التي تقدمها في مجال تمويل السكن.

وبصفتها أهم مساهم في المجموعة الرابعة التي تنتمي إليها، لطالما اضطلعت الجزائر بدور هام ضمن شركة “شلتر” بفضل تجربتها في مجال التمويل وتنفيذ المشاريع المرتبطة بالاستفادة من السكن, فضلا عن قدراتها في مجال إنتاج مواد البناء.

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