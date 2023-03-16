انتخاب إنفانتينو لعهدة جديدة على رأس “الفيفا”

انتخب الخميس، السويسري جياني إنفانتينو، رئيسا للإتحاد الدولي لكرة القدم، لعهدة جديدة تمتد غلى غاية 2027 .

وتم انتخاب إنفانتينو بالتزكية، خلال أشغال الجمعية الانتخابية بالعاصمة الرواندية كيغالي.

ويعد السويسري إنفانتينو المرشح الوحيد لخلافة نفسه على رأس “الفيفا”.

ويترأس إنفانتينو الفيفا منذ عام 2016، منذ أن تولى المنصب في البداية لاستكمال مدة جوزيف بلاتر، الموقوف.

وكشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جاني إنفانتينو، أن الفيفا بصدد تقديم نظام حكم فيديو مساعد جديد بكلفة مالية تناسب جميع الدول واختبار قانون جديد لحالات التسلل.

وقال إنفانتينو الخميس، خلال الجمعية العامة للفيفا أن ميزانية الاتحاد الدولي لكرة القدم انتعشت منذ استلامه المنصب.

كما عاد رئيس الفيفا، للحديث عن كأس العالم قطر 2022 ، التي نظمت خلال فترة رئاسته لأعلى هيئة كروية في العالم: “وعدنا بأفضل نسخة من كأس العالم وهذا ما فعلناه في قطر”.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إن كأس العالم قطر 2022نُظمت في ملاعب استثنائية وبنية تحتية ممتازة وكانت بطولة رائعة خالية من المشاكل.