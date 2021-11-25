-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
توقيف المكلف بالاتصال بالمنظمة الإرهابية “الماك” في وهران
العالم

انتخاب الاماراتي ناصر الريسي رئيسا لـمنظمة “الإنتربول”

الشروق أونلاين
  • 269
  • 0
انتخاب الاماراتي ناصر الريسي رئيسا لـمنظمة “الإنتربول”

انتخب الخميس الإماراتي أحمد ناصر الريسي، رئيسا لـ”الإنتربول” لمدة 4 سنوات، في مدينة إسطنبول التركية

أعلنت صفحة الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” عبر حسابها الرسمي على “تويتر” خبر انتخاب الريسي رئيسا لها.

وسيدير الريسي أعمال المنظمة، التي يقع مقرها في مدينة ليون الفرنسية، لمدة 4 سنوات بصفته رئيسا، ليصبح بهذا أول عربي يتولى هذا المنصب في تاريخ المنظمة الدولية.

وتم اختيار الريسي، خلال انعقاد الاجتماع التاسع والثمانين للجمعية العمومية للمنظمة الدولية في مدينة إسطنبول التركية.

ويشغل اللواء الريسي، منصب المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ عام 2015، وكان عضو اللجنة التنفيذية للإنتربول ممثلا لقارة آسيا خلال السنوات الثلاث الماضية.

مقالات ذات صلة
الصحراء الغربية: هذا ما لم ينقله اعلام المغرب عن وزير الخارجية الأمريكي (وثيقة)

الصحراء الغربية: هذا ما لم ينقله اعلام المغرب عن وزير الخارجية الأمريكي (وثيقة)

رئيس وزراء اثيوبيا يسلم مهامه لنائبه ويتجه إلى جبهات القتال

رئيس وزراء اثيوبيا يسلم مهامه لنائبه ويتجه إلى جبهات القتال

جمال ريان للنظام المغربي بعد استقبال غانتس: عند الله تجتمع الخصوم

جمال ريان للنظام المغربي بعد استقبال غانتس: عند الله تجتمع الخصوم

رئيس لجنة القدس يفتح أبواب افريقيا والمغرب العربي أمام الاحتلال الاسرائيلي!

رئيس لجنة القدس يفتح أبواب افريقيا والمغرب العربي أمام الاحتلال الاسرائيلي!

هكذا “نجح” المغرب في العودة إلى الاتحاد الافريقي (وثيقة)

هكذا “نجح” المغرب في العودة إلى الاتحاد الافريقي (وثيقة)

تركيا والامارات.. عودة العلاقات وصندوق استثماري بـ 10 مليارات دولار

تركيا والامارات.. عودة العلاقات وصندوق استثماري بـ 10 مليارات دولار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد