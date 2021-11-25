انتخاب الاماراتي ناصر الريسي رئيسا لـمنظمة “الإنتربول”

انتخب الخميس الإماراتي أحمد ناصر الريسي، رئيسا لـ”الإنتربول” لمدة 4 سنوات، في مدينة إسطنبول التركية

أعلنت صفحة الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” عبر حسابها الرسمي على “تويتر” خبر انتخاب الريسي رئيسا لها.

وسيدير الريسي أعمال المنظمة، التي يقع مقرها في مدينة ليون الفرنسية، لمدة 4 سنوات بصفته رئيسا، ليصبح بهذا أول عربي يتولى هذا المنصب في تاريخ المنظمة الدولية.

وتم اختيار الريسي، خلال انعقاد الاجتماع التاسع والثمانين للجمعية العمومية للمنظمة الدولية في مدينة إسطنبول التركية.

ويشغل اللواء الريسي، منصب المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ عام 2015، وكان عضو اللجنة التنفيذية للإنتربول ممثلا لقارة آسيا خلال السنوات الثلاث الماضية.