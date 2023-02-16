انتخاب الجزائرية بن صاولة في المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان لفترة ثانية

انتخب المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في دورته الـ42 بأديس أبابا، القاضية الجزائرية بن صاولة شفيقة، لعضوية المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لفترة ثانية مدتها 6 سنوات.

ويأتي انتخاب الدكتورة بن صاولة شفيقة، حسب بيان لوزارة الخارجية، بعد أن رشّحتها الجزائر لفترة ثانية تمتدّ بين 2024 و2030.

وتحصلت مرشّحة الجزائر على أغلبية الأصوات بواقع 38 صوتاً من أصل 41. وهو ما يعكس “التقدير الكبير الذي تحظى به الجزائر في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان والشعوب على الصعيد القاري”، يقول البيان.

وتتشكّل المحكمة من 11 قاضياً من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، بحيث يتم انتخابهم من قبل المجلس التنفيذي المكوّن من وزراء الخارجية.