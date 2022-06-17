-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
الاتحاد العربي لألعاب القوى

انتخاب الجزائري ياسين لوعيل عضوا في المكتب التنفيذي

ع. ع
  • 285
  • 0
انتخاب الجزائري ياسين لوعيل عضوا في المكتب التنفيذي

انتخب رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى ياسين لوعيل عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعبة، خلال اجتماع أعضاء الجمعية العمومية، مساء يوم الخميس في مدينة جدة السعودية، بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأمير نواف بن محمد.

وإلى جانب ياسين لوعيل، الذي يترأس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى من 2021، فاز بعضوية المكتب التنفيذي الجديد سبعة أعضاء آخرين وهم ثابت سرور من قطر، ووليد تركي من العراق وفيصل الدسم من الكويت والمعز عباس من السودان ومحمد غزلان من المغرب، وتعيين فدا الشوفي من سوريا ومازن الخطيب من فلسطين.

كما زكّت الجمعية العمومية العربية للاتحاد العربي لألعاب القوى، الدكتور حبيب الربعان، رئيسًا للاتحاد العربي لألعاب القوى في الدورة 2022- 2025.

كما تم تزكية سالم العمري من سلطنة عمان نائبًا للرئيس عن قارة آسيا، وانتخاب محسن السباعي من ليبيا نائبًا للرئيس عن القارة الأفريقية، بالإضافة إلى تزكية سارة الطويبي من تونس نائبة الرئيس لشؤون المرأة، وهو المنصب الذي يستحدث لأول مرة في مجلس إدارة الاتحاد.

كما أعلن مجلس إدارة الاتحاد العربي لألعاب القوى تعيين الدكتور عبد الإله الصلوي أمينًا عام للاتحاد، وبريقع الشمري أمينًا مساعدًا.

للإشارة، شهدت الجمعية العمومية عرض التقارير المالية والإدارية للاتحاد.

مقالات ذات صلة
مانشستر سيتي يحسم مستقبل محرز خلال الأسابيع المقبلة

مانشستر سيتي يحسم مستقبل محرز خلال الأسابيع المقبلة

عمارة: سأُعيد المئزر إلى أهله دون شعور بِتأنيب الضمير

عمارة: سأُعيد المئزر إلى أهله دون شعور بِتأنيب الضمير

هل يزيح آيت نوري رامي بن سبعيني من منصب مدافع أيسر؟

هل يزيح آيت نوري رامي بن سبعيني من منصب مدافع أيسر؟

رسميا.. زفان في كليرمون فوت حتى صيف 2024

رسميا.. زفان في كليرمون فوت حتى صيف 2024

القضاء السويسري يُطالب بِسجن بلاتر وبلاتيني

القضاء السويسري يُطالب بِسجن بلاتر وبلاتيني

علي مالك رئيسا للجنة ترشيحات رئاسة “الفاف”

علي مالك رئيسا للجنة ترشيحات رئاسة “الفاف”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد