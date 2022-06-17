انتخاب الجزائري ياسين لوعيل عضوا في المكتب التنفيذي

الاتحاد العربي لألعاب القوى

انتخب رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى ياسين لوعيل عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعبة، خلال اجتماع أعضاء الجمعية العمومية، مساء يوم الخميس في مدينة جدة السعودية، بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأمير نواف بن محمد.

وإلى جانب ياسين لوعيل، الذي يترأس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى من 2021، فاز بعضوية المكتب التنفيذي الجديد سبعة أعضاء آخرين وهم ثابت سرور من قطر، ووليد تركي من العراق وفيصل الدسم من الكويت والمعز عباس من السودان ومحمد غزلان من المغرب، وتعيين فدا الشوفي من سوريا ومازن الخطيب من فلسطين.

كما زكّت الجمعية العمومية العربية للاتحاد العربي لألعاب القوى، الدكتور حبيب الربعان، رئيسًا للاتحاد العربي لألعاب القوى في الدورة 2022- 2025.

كما تم تزكية سالم العمري من سلطنة عمان نائبًا للرئيس عن قارة آسيا، وانتخاب محسن السباعي من ليبيا نائبًا للرئيس عن القارة الأفريقية، بالإضافة إلى تزكية سارة الطويبي من تونس نائبة الرئيس لشؤون المرأة، وهو المنصب الذي يستحدث لأول مرة في مجلس إدارة الاتحاد.

كما أعلن مجلس إدارة الاتحاد العربي لألعاب القوى تعيين الدكتور عبد الإله الصلوي أمينًا عام للاتحاد، وبريقع الشمري أمينًا مساعدًا.

للإشارة، شهدت الجمعية العمومية عرض التقارير المالية والإدارية للاتحاد.