انتخاب الجزائري يونس زبيش في الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات

واحدة من أبرز الهيآت التابعة للأمم المتحدة

انتخب عضو المكتب الوطني للفيدرالية الجزائرية للصيدلة يونس زبيش، عضواً في الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، “في إنجاز دولي مرموق يعكس كفاءة جزائرية متميزة ومساراً مهنياً وعلمياً حافلاً”، وفقا لما أعلنته الفيدرالية اليوم الخميس، 9 أفريل.

وأضافت الفيديرالية أن هذا الانتخاب يأتي “تتويجاً لمسيرة ثرية بالعطاء، كما يُجسّد الحضور النوعي للكفاءات الصيدلانية الجزائرية في الهيئات الدولية، ويؤكد المكانة المتنامية التي باتت تحتلها على الصعيد العالمي.”

وتُعدّ الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات من أبرز الهيئات المستقلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، حيث تضطلع بدور محوري في السهر على تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمخدرات، وضمان التوازن بين إتاحة المواد الخاضعة للمراقبة للأغراض الطبية والعلمية، ومكافحة إساءة استعمالها والاتجار غير المشروع بها، بما يخدم الصحة العمومية والأمن الدولي.