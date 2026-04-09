-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
واحدة من أبرز الهيآت التابعة للأمم المتحدة

انتخاب الجزائري يونس زبيش في الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات

الشروق أونلاين
  • 94
  • 0
الفيدرالية الجزائرية للصيدلة (شبكات)
يونس زبيش

انتخب عضو المكتب الوطني للفيدرالية الجزائرية للصيدلة يونس زبيش، عضواً في الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، “في إنجاز دولي مرموق يعكس كفاءة جزائرية متميزة ومساراً مهنياً وعلمياً حافلاً”، وفقا لما أعلنته الفيدرالية اليوم الخميس، 9 أفريل.

وأضافت الفيديرالية أن هذا الانتخاب يأتي “تتويجاً لمسيرة ثرية بالعطاء، كما يُجسّد الحضور النوعي للكفاءات الصيدلانية الجزائرية في الهيئات الدولية، ويؤكد المكانة المتنامية التي باتت تحتلها على الصعيد العالمي.”

وتُعدّ الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات من أبرز الهيئات المستقلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، حيث تضطلع بدور محوري في السهر على تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمخدرات، وضمان التوازن بين إتاحة المواد الخاضعة للمراقبة للأغراض الطبية والعلمية، ومكافحة إساءة استعمالها والاتجار غير المشروع بها، بما يخدم الصحة العمومية والأمن الدولي.

مقالات ذات صلة
وكالة التنمية الاجتماعية تفتح مسابقة توظيف وهذه شروط الترشح

وكالة التنمية الاجتماعية تفتح مسابقة توظيف وهذه شروط الترشح

هذا ما بحثه عطاف مع نظيره الإيطالي

هذا ما بحثه عطاف مع نظيره الإيطالي

دربال يقف على واقع قطاع الري بسطيف

دربال يقف على واقع قطاع الري بسطيف

هكذا علّقت سيغولين رويال على زيارة بابا الفاتيكان المرتقبة إلى الجزائر!

هكذا علّقت سيغولين رويال على زيارة بابا الفاتيكان المرتقبة إلى الجزائر!

معركة صامتة يخوضها أطفال “التريزوميا” ضد داء السكري

معركة صامتة يخوضها أطفال “التريزوميا” ضد داء السكري

الفريق أول شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي “إعصار 2026”

الفريق أول شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي “إعصار 2026”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد