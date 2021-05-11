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الجزائر

انتخاب الجزائر رئيسة للجنة أممية جديدة

الشروق أونلاين
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انتخاب الجزائر رئيسة للجنة أممية جديدة
ح.م
فوزية مباركي

أعلنت وزارة الخارجية انتخاب الجزائر ممثلة بسفيرتها بفيينا، فوزية مباركي، رئيسة للجنة الخبراء الحكومية الدولية المكلفة بوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.

وحسب بيان للوزارة فإن لجنة الخبراء الحكومية الدولية المكلفة بوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية انتخبت الاثنين بمقر الامم المتحدة بنيو يورك سفيرة وممثلة الجزائر الدائمة بفيينا فوزية مباركي رئيسة لها.

وحسب نفس المصدر، فإن انتخاب الجزائر على رأس هذه اللجنة بأغلبية، من شانه أن يسهل انطلاق مفاوضات إقرار اتفاقية دولية حول مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.

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