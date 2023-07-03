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الجزائر

انتخاب الجزائر عضوا بلجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين

الشروق أونلاين
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انتخاب الجزائر عضوا بلجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين

انتخبت الدكتورة في علم النفس ونائب رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث (فورام), صبرينة قهار،عضوا بلجنة الامم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ب 44 صوتا من مجموع 57.

ويأتي هذا الانتخاب ليضاف إلى نجاحات دبلوماسية أخرى حصدتها الجزائر، كما يدل على الاعتراف الدولي بالدور الايجابي للجزائر في ترقية حقوق الانسان وحمايتها لاسيما حقوق العمال المهاجرين.

كما يندرج ذلك في إطار الحركية التي اعطاها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دفعا قويا، قصد إعادة انتشار الجزائر على المستوى الدولي وتعزيز مكانتها في مختلف هيئات الأمم المتحدة.

وتتولى هذه اللجنة التي تتألف من 14 عضوا مستقلا متابعة تطبيق الدول الأعضاء للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي صادقت عليها الجزائر سنة 2004.

وتهدف الاتفاقية التي صادقت عليها 58 دولة عضو بالأمم المتحدة إلى حماية حقوق جميع العمال المهاجرين.

وتتمثل مهمة اللجنة في دراسة تقارير الدول الأعضاء وصياغة توصيات حول حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم مساهمة بذلك في تحسين ظروف حياة العمال المهاجرين.

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