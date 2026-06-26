-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
بيان من وزارة التربية الوطن بخصوص الامتحانات المهنية
الجزائر
 للمرة السادسة على التوالي

انتخاب الجزائر عضوا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية

الشروق أونلاين
  • 43
  • 0
انتخاب الجزائر عضوا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية
ح. م

انتخبت الجزائر عضوا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية وذلك في إطار أشغال المؤتمر السابع للدول الأطراف في معاهدة بليندابا المنعقد يومي 25 و26 جوان بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

واعتبرت وكالة الانباء الجزائرية أن انتخاب الجزائر في هذه اللجنة، للمرة السادسة على التوالي “يؤكد المكانة التي تحظى بها الجزائر داخل الهيئات الإفريقية ويجسد الثقة المستمرة التي توليها لها الدول الأعضاء بالنظر إلى إسهاماتها الفاعلة في تنفيذ أهداف معاهدة بليندابا ودعم الجهود الرامية إلى جعل إفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية”.

وأشارت إلى أن انتخاب الجزائر عضوا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية يأتي “امتدادا لسلسلة النجاحات التي حققتها الجزائر في مختلف أجهزة وآليات الاتحاد الأفريقي بما يعكس المكانة التي تحظى بها على الصعيد القاري ويؤكد دورها الفاعل في خدمة القضايا الإفريقية وتعزيز العمل الأفريقي المشترك”.

مقالات ذات صلة
العاصمة: غلق مؤقت وتدريجي لعدد من الطرق الرئيسية اليوم

العاصمة: غلق مؤقت وتدريجي لعدد من الطرق الرئيسية اليوم

بيان من وزارة التربية الوطن بخصوص الامتحانات المهنية

بيان من وزارة التربية الوطن بخصوص الامتحانات المهنية

89 ألف قضية مخدرات و9.5 ملايين قرص مهلوس محجوزة خلال خمسة أشهر

89 ألف قضية مخدرات و9.5 ملايين قرص مهلوس محجوزة خلال خمسة أشهر

فتح مسابقة لتوظيف المستخدمين الشبيهين بجهاز الشرطة

فتح مسابقة لتوظيف المستخدمين الشبيهين بجهاز الشرطة

تنبيه: موجة حر وأمطار رعدية عبر 32 ولاية 

تنبيه: موجة حر وأمطار رعدية عبر 32 ولاية 

مختصون يحذرون مرضى السّكري من موجات الحر الشديدة

مختصون يحذرون مرضى السّكري من موجات الحر الشديدة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد