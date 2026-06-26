للمرة السادسة على التوالي

انتخبت الجزائر عضوا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية وذلك في إطار أشغال المؤتمر السابع للدول الأطراف في معاهدة بليندابا المنعقد يومي 25 و26 جوان بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

واعتبرت وكالة الانباء الجزائرية أن انتخاب الجزائر في هذه اللجنة، للمرة السادسة على التوالي “يؤكد المكانة التي تحظى بها الجزائر داخل الهيئات الإفريقية ويجسد الثقة المستمرة التي توليها لها الدول الأعضاء بالنظر إلى إسهاماتها الفاعلة في تنفيذ أهداف معاهدة بليندابا ودعم الجهود الرامية إلى جعل إفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية”.

وأشارت إلى أن انتخاب الجزائر عضوا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية يأتي “امتدادا لسلسلة النجاحات التي حققتها الجزائر في مختلف أجهزة وآليات الاتحاد الأفريقي بما يعكس المكانة التي تحظى بها على الصعيد القاري ويؤكد دورها الفاعل في خدمة القضايا الإفريقية وتعزيز العمل الأفريقي المشترك”.