انتخاب الجزائر عضوا في مجلس الاستثمار البريدي للاتحاد البريدي العالمي

تم اليوم الخميس 18 سبتمبر، انتخاب الجزائر عضوا في مجلس الاستثمار البريدي للفترة (2026-2029)، خلال أشغال المؤتمر الثامن والعشرين للاتحاد البريدي العالمي.

ووفقا لما أفادت به وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية “حازت الجزائر 129 صوتاً من أصل 157 دولة مصوّتة، محتلةً المرتبة الثانية ضمن أحد عشر مقعداً مخصّصاً لإفريقيا. ”

ويضطلع مجلس الاستثمار البريدي بدور محوري في رسم ملامح مستقبل القطاع البريدي.

واعتبرت الوزارة أن هذا الإنجاز هو “ثمرة لمساهمات الجزائر الفاعلة داخل هياكل الاتحاد البريدي العالمي خلال الفترات السابقة، فضلاً عن حضورها المتميز في مختلف المنظمات الدولية، حيث تقلّدت مناصب قيادية تعكس التزامها، وتعزز اعتراف المجتمع الدولي بدورها الريادي في تطوير القطاع البريدي. كما يجسّد هذا النجاح المكانة المرموقة التي تحظى بها الجزائر على الساحة العالمية.”

وستواصل الجزائر، تشير الوزارة، استنادا إلى خبرتها ورؤيتها الاستراتيجية، العمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء من خلال:

دعم الابتكار والتحسين المستمر لجودة الخدمات البريدية،

تشجيع المبادرات المشتركة في مجالات الرقمنة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية البريدية،

تحديث أنظمة التتبع وإدارة التدفقات البريدية،

اعتماد معايير موحدة تكفل مزيداً من الفعالية والأمن في التبادلات الدولية،

بناء قطاع بريدي حديث، شامل وفعّال.

وكل هذا بهدف الإسهام في إيجاد حلول مستدامة، قادرة على مواكبة متطلبات سوق البريد العالمي وتحدياته، حسب ذات المصدر.

ويعد الاتحاد البريدي العالمي منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، ويُعتبر مؤتمره أعلى هيئة تقريرية فيه، حيث يُعقد كل أربع سنوات لتحديد الاستراتيجية البريدية ورسم خارطة الطريق لدورة العمل المقبلة.