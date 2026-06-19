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انتخاب الجزائر في اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية

الشروق أونلاين
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انتخاب الجزائر في اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية
السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته (شبكات)

تم انتخاب الجزائر، ممثلة بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بمنصب النائب الثاني لرئيس المكتب التنفيذي لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية، خلال عملية تجديد هياكل المكتب التنفيذي للاتحاد، وهذا على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحاد التي اختتمت أمس الخميس بنيروبي (كينيا).

ووفقا لما أفادت به السلطة في بيان لها يوم أمس الخميس، 18 جوان، “حققت الجزائر هذا الفوز بعد حصولها على 26صوتًا من أصل 30، في نتيجة تعكس الثقة التي تحظى بها التجربة الجزائرية على المستوى الإفريقي، وتؤكد المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الجزائر في مجال تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.”

وستمتد عهدة الجزائر في هذا المنصب لأربع سنوات قادمة.

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