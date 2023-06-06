انتخاب الجزائر في مجلس الأمن: ماذا قالت الصحف العربية؟

تناولت الصحافة العربية انتخاب الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن اليوم، الثلاثاء 6 جوان. العناوين التي تطرقت للموضوع رحبت بحصول الجزائر على مقعد غير دائم في مجلس الأمن وعولت عليها لخدمة القضايا العادلة أثناء شغلها لهذا المقعد.

فكتبت جريدة الشرق الأوسط “انتخبت الجمعية العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، الجزائر ضمن خمسة أعضاء جدد غير دائمين بمجلس الأمن، التابع للمنظمة الدولية لمدة عامين، بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل. كما اختار أعضاء الأمم المتحدة أيضاً في اقتراع سري كلاً من جيانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا لعضوية المجلس المعني بحفظ السلم والأمن الدوليين، لتحل الدول الخمس محل كل من ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا والإمارات، التي تنتهي مدة عضويتها بالمجلس في 31 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.”

كما نقلت بيان رئاسة الجمهورية الذي قالت عنه أنه يوضح “أن الجزائر عازمة على تركيز جهودها لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وتنشيط العمل متعدد الأطراف المتجدد مع تقوية الشراكات الرئيسية، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ وقيم عدم الانحياز ومواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في هذه الجهود الدولية. كما ستحرص الجزائر على إسماع صوت الدول العربية والأفريقية والدفاع عن المصالح الاستراتيجية المشتركة في مختلف القضايا التي تندرج ضمن اختصاصات مجلس الأمن“.

في مقال عن الموضوع عنونته “انتخاب الجزائر وأربع دول أخرى لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للعامين المقبلين” كتبت جريدة القدس العربي اللندنية أن الجزائر تتمتع “بموقع في غاية الأهمية، فهي تمثل أولا المجموعة العربية، وهي عضو فعّال في الاتحاد الأفريقي وعضو مهم في منظمة التعاون الإسلامي ومجموعة دول عدم الانحياز، ولها تاريخ عريق في المنظمة الدولية. كما أن الجزائر هي أول من طرح على المجتمع الدولي فكرة “النظام الاقتصادي الدولي الجديد” عام 1974 ليكون العالم أكثر عدلا في توزيع الثروات وتقاسم المصادر وتبادل التكنولوجيا.”

أما العربي الجديد وفي مقال عنونته “الجزائر عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي للمرة الرابعة في تاريخها” قالت أن هذه “هي المرة الرابعة التي تحوز فيها الجزائر عبر تاريخها، عضوية غير دائمة في مجلس الأمن، بعد عضويتها في 1968 – 1969، 1988 – 1989، 2004 – 2005، وتعهّدت في حال انتخابها للعهدة المقبلة بالمساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتعزيز دور مجلس الأمن في التحديات القائمة في منطقة الساحل والقارة الأفريقية“.

العربي الجديد نقلت أيضا عن الرئاسة “أن انتخاب الجزائر عضواً في مجلس الأمن في الجولة الأولى، وبأغلبية ساحقة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يعد تقديراً لدورها المحوري في منطقتها، ويمثل مكسباً ثميناً يضاف إلى رصيد السياسة الخارجية لبلادنا.”

وكالة الأنباء الصحراوية من جانبها عنونت “عضوية الجزائر في مجلس الأمن مرافعة قوية عن القضايا العادلة” أين نقلت تصريحات وزير الخارجية الصحراوي محمد سيداتي الذي قال “لعل من الشعوب والبلدان التوّاقة إلى أن تتبوء الجزائر مكانتها هو الشعب الصحراوي كون الثقة التي تمنحها الدول الأعضاء سيجعل الجزائر في موضع يتسنى لها من خلاله مساهمة فعلية وفعالة في معالجة القضايا التي تشغل بال المنتظم الدولي “.