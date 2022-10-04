انتخاب الجزائر لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات

انتُخبت الجزائر، الاثنين، عضوا في مجلس إدارة الإتحاد الدولي للاتصالات، المنعقد ببوخارست برومانيا.

وحسب بيان لوزارة البريد فقد تم انتخاب الجزائر كعضو في مجلس إدارة الإتحاد الدولي للاتصالات وذلك خلال الانتخابات التي أجريت ضمن أشغال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-22.

وقد تحصلت الجزائر على 138 صوتا من بين 181 دولة قامت بالتصويت، لتؤكد منحاها التصاعدي في عدد الدول التي تمنحها ثقتها، إذ أنها تحصلت على 134 صوتا عند انتخابها عضوا في المجلس سنة 2018 و 106 صوتا سنة 2014. يشير المصدر ذاته.

للإشارة فإن أن مجلس الإدارة يعتبر الهيئة القيادية للاتحاد الدولي للاتصالات بين دورتي مؤتمر المندوبين المفوضين، يكلف بضبط المسائل الكبرى لسياسة الاتصالات، وفقا للمخطط الاستراتيجي الذي يتم إعداده من طرف مؤتمر المندوبين المفوضين، كما يعد تقريرا حول سياسة واستراتيجية الاتحاد وتنسيق خطط العمل وكذا المصادقة على الجوانب المالية ورقابتها. يضيف البيان.