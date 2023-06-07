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انتخاب الجزائر لعضوية مجلس الأمن.. العمل متعدد الأطراف فاز بـ”حليف قوي”

الشروق أونلاين
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انتخاب الجزائر لعضوية مجلس الأمن.. العمل متعدد الأطراف فاز بـ”حليف قوي”
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المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر أليخاندرو ألفاريز

هنأ المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، أليخاندرو ألفاريز، الجزائر على انتخابها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن العمل متعدد الأطراف فاز بـ”حليف قوي”.

وقال الدبلوماسي الأرجنتيني: “تهانينا للجزائر على انتخابها عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2024-2025”.

وأضاف ألفاريز أن “العمل متعدد الأطراف فاز بحليف قوي”.

وانتخبت الجزائر، الثلاثاء بنيويورك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، خلال الفترة 2024-2025.

وستبدأ الجزائر ولايتها في 1 جانفي 2024 وذلك الى غاية 31 ديسمبر 2025.

يذكر أنها المرة الرابعة التي تفوز بها الجزائر في تاريخها بمقعد غير دائم في مجلس الأمن، بعد عهدات 1968-1969 و 1988-1989 و 2004-2005.

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