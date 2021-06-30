انتخاب الجزائر لعضوية مكتب الممثلين الدائمين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

تم انتخاب الجزائر لعضوية مكتب لجنة الممثلين الدائمين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة باسم الفوج الإفريقي، لمنصب نائب الرئيس، لعهدة سنتين، ابتداءا من 1 جويلية 2021 .

وحسب بيان لوزراة البيئة فإن “انتخاب الجزائر كعضو في مكتب لجنة الممثلين الدائمين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة جاء بطلب من الفوج الإفريقي أن يكون ممثلا من طرف الجزائر في هذه اللجنة من جهة، ومن جهة أخرى، من خلال الجهود التي بذلتها الجزائر في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة”.

وأكد البيان أنه “تم اعتماد هذا القرار خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة الممثلين الدائمين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي عقد في 23 يونيو 2021 في نيروبي”.

وأوضح أن لجنة الممثلين الدائمين تقوم بتحضير اجتماعات جمعية الأمم المتحدة للبيئة وتقيم بانتظام تنفيذ قراراتها، وفي هذا الإطار، ستتكفل الجزائر بتسهيل العمل التحضيري للدورة الاستثنائية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في دورتها السادسة، المقرر عقدها في مارس 2022 التي سيتم تخصيصها أيضًا للاحتفال بالذكرى الخمسون لتأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة.