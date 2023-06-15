انتخاب الجزائر نائبا لرئيس المجلس الدولي للحبوب

فازت الجزائر بمنصب نائب رئيس المجلس الدولي للحبوب (CIC) بالإجماع، في الانتخابات التي نُظمت بلندن على هامش الدورة الـ 58 للمجلس.

وأفاد بيان لوزارة الفلاحة أنه تم انتخاب الجزائر بالإجماع لفترة 2023-24، والتي غابت عنها الجزائر لأكثر من 20 سنة.

وحضر المؤتمر من الجزائر رئيس الديوان بوزارة الفلاحة ممثلا للوزير رفقة المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب وممثل سفارة الجزائر بلندن حيث تم انتخاب الجزائر بالإجماع لفترة 2023-2024.

وقالت الوزارة “الجدير بالذكر إن هذا الفوز يعود للدور المهم الآن على المستوى الدولي للجزائر الجديدة “تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، وبشهادة أعضاء المجلس فإن هذه الانتخابات دليل آخر على ثقة الدول الأعضاء في المجلس نظرا للمساهمة الفعالة للجزائر داخل هذا المجلس، من خلال:

1- التزامها بضمان استقرار أسواق الحبوب العالمية وفاعليتها.”

2- المساهمة في العمل من أجل تحقيق الأمن الغذائي للدول الأعضاء وتوسيع المشاورات بين الدول المصدرة والمستوردة.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الجزائر أعيد انتخابها في سنة 2023 كعضو في اللجنة الإدارية للمجلس، وهي إحدى الهياكل الإدارية الثلاثة لهذه المنظمة الحكومية الدولية، إلى جانب لجنة الميزانية ولجنة شروط الأسواق.

وللتذكير فإن أهداف مجلس الحبوب الدولي هي تعزيز التعاون الدولي في مجال تجارة الحبوب ، والتفتح بإنصاف في مجال الحبوب والمساهمة في استقرار سوق الحبوب وتحسين الأمن الغذائي العالمي.

وفي هذا السياق، فإن المجلس يشرف أيضًا على تنفيذ اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995، ويراقب تطورات سوق الحبوب، والسياسات الوطنية للحبوب وانعكاساتها على السوق العالمية.

وبالمناسبة، وعلى ضوء نتائج الانتخابات فإن الرئاسة تعود للولايات المتحدة الأمريكية لمدة سنة، وستنتقل الرئاسة إلى الجزائر بعدها مباشرة.