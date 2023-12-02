انتخاب الجزائر نائب رئيس المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

انتخبت الجزائر، ممثلة في مندوبها الدائم بفيينا السفير العربي لطروش، في منصب نائب رئيس المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

انتخبت الجزائر، ممثلة في مندوبها الدائم بفيينا السفير العربي لطروش، في منصب نائب رئيس المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” في دورته الـ20، والذي احتضنته العاصمة النمساوية فيينا، من 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر.

وحسب ما أفادت به الإذاعة الجزائرية فتولت الجزائر، نيابة رئاسة مؤتمر “اليونيدو“، باسم المجموعة الإفريقية. وبصفته نائب رئيس الدورة، ترأس السفير لطروش، الأربعاء الماضي، جلسات المؤتمر التي تمحورت حول شعار “عولمة عادلة: حل مبتكر لصناعة المستقبل”.

ولدى تدخله سابقا في جلسة النقاشات العامة، بصفته رئيسا للوفد الجزائري، أكد السفير لطروش أن “التنمية الصناعية في الجزائر، تعد هدفا ذا بعد وطني و خيارا استراتيجيا، باعتبارها رافعة أساسية في بناء مشروع اقتصادي منتج”.

كما أطلع الوفد الجزائري، إلى استحداث محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، قصد ضمان التناغم بين القطاعات لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر، على غرارالهيدروجين الأخضر.

وعلى الصعيد القاري، رحب الوفد الجزائري باستراتيجية “اليونيدو” الجديدة لإفريقيا 2023-2025، داعيا المدير العام للمنظمة إلى “الإسراع في تطوير برامج رائدة تلبي احتياجات و تطلعات القارة في المستقبل”.

كما أطلع رئيس الوفد الجزائري المشاركين في المؤتمر، على احتضان الجزائر من 5 الى 7 ديسمبر الجاري، الطبعة الثانية للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، وهذا سعيا لبعث عجلة التنمية في افريقيا.