انتخاب الهلال الأحمر الجزائري نائبا للأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر

في إنجاز نوعي للمنظمة الجزائرية

انتخب الهلال الأحمر الجزائري بالأغلبية المطلقة لمنصب نائب للأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وهذا خلال في أشغال الدورة الـ50 للجمعية العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، المنعقدة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وفقا لما أفادت به المنظمة، واصفة إياه بالإنجاز النوعي الجديد الذي “يجسد المكانة المرموقة التي يتبوأها الهلال الأحمر الجزائري على المستويين العربي والدولي.”

واعتبر الهلال الأحمر الجزائري أن هذا الإنجاز يكتسب “أهمية خاصة، لكونه يأتي امتدادًا لمسار تصاعدي للهلال الأحمر الجزائري داخل هياكل المنظمة، بعد انتخابه خلال الدورة السابقة عضوًا في الهيئة التنفيذية، بما يؤكد الثقة المتزايدة التي يحظى بها على المستوى العربي، ويكرس المكانة التي بات يحتلها باعتباره شريكًا فاعلاً في صياغة التوجهات الاستراتيجية للعمل الإنساني العربي المشترك.”

فيتزامن هذا الانتخاب مع الاحتفال بمرور خمسين عامًا على تأسيس المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرًا لها، وتعد الإطار الجامع للجمعيات الوطنية العربية العاملة في المجال الإنساني والإغاثي.

كما أشار الهلال الأحمر الجزائري أن هذا الاستحقاق يمثل “تتويجًا للمسار المشرف للهلال الأحمر الجزائري، الذي يواصل حضوره البارز في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مؤكدًا التزامه الراسخ بقيم الإنسانية والتطوع والتضامن، ومساهمته الفاعلة في تطوير العمل الإنساني العربي المشترك.”