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الجزائر
المديرة التنفيذية الجديدة لأمانة الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء:

انتخاب تبون شهادة على ثقة الجزائريين في زعيم حقق أهدافه

ق.و
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انتخاب تبون شهادة على ثقة الجزائريين في زعيم حقق أهدافه
ح.م
المديرة التنفيذية الجديدة للأمانة القارية للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، السفيرة ماري أنطوانيت روز-كواتر

أكدت المديرة التنفيذية الجديدة للأمانة القارية للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، السفيرة ماري أنطوانيت روز-كواتر، الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية بالجزائر العاصمة، أن الثقة الممنوحة لشخصها لشغل هذا المنصب، تعد مسؤولية جسيمة في مسار تعزيز تطلعات شعوب القارة.
وفي تصريح لها عقب أدائها اليمين أمام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بصفته رئيسا لمنتدى دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، اعتبرت روز-كواتر الثقة الممنوحة لشخصها “امتيازا فريدا ومسؤولية جسيمة”، مؤكدة أن هذا القسم ”سيظل مصدر وعي” بالنسبة لها، لتذكيرها بأنها تشغل هذا المنصب من أجل “خدمة شعوبنا بإخلاص وإيثار لتعزيز تطلعاتهم باحترافية وأداء مثالي ونزاهة”.
كما اغتنمت المديرة التنفيذية الجديدة للأمانة القارية للآلية الإفريقية الفرصة لتهنئة عبد المجيد تبون، مرة أخرى، بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية، مؤكدة أن “الدعم والثقة الكبيرة التي تلقاها، بمثابة شهادة حية على إفريقيا التي نريدها ونصبو إليها، حيث يكون الحق الأساسي للشعب في انتخاب قادته، مقدسا وجوهريا”.
وتوجهت روز-كواتر إلى رئيس الجمهورية مخاطبة إياه بالقول: “إن انتخابكم، هو في الواقع شهادة حية على الإيمان والثقة التي يضعها الشعب الجزائري في زعيم حقق أهدافه”.

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