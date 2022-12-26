انتخاب جزائري على رأس الشركة العربية البحرية لنقل البترول

تم، انتخاب الجزائري حسين بودية مديرا عاما جديدا للشركة العربية البحرية لنقل البترول، حسب ما أعلنته وزارة الطاقة والمناجم.

وحسب بيان للوزارة، فقد جرى انتخاب بودية في منصب مدير عام الشركة بالإجماع، وهذا في إطار أشغال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 بالقاهرة.

وأوضح البيان أنه من بين 99 مرشحًا لشغل منصب المدير العام للشركة تم اختيار 6 مترشحين في “القائمة القصيرة”.

وتعد الشركة العربية البحرية لنقل البترول، إحدى الشركات التابعة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك)، والدول المساهمة في الشركة هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الجزائر، المملكة العربية السعودية، العراق، قطر، الكويت، ليبيا، وجمهورية مصر العربية.

للإشارة، تأسست الشركة العربية البحرية لنقل البترول ”AMPTC” عام 1972 بقرار من حكومات الدول الأعضاء في اوابك من اجل تقديم خدمات النقل البحري للمواد الهيدروكربونية لمنظمة اوابك وأعضائها، وكذلك لتسويق المحروقات في السوق الدولية.