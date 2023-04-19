انتخاب حسين إدريسي أول رئيس لجمعية “الميني فوتبول” الجزائرية

بحضور رئيس الاتحاد الإفريقي وممثلين عن الوزارة

بات حسين إدريسي، أول رئيس للجمعية الجزائرية لكرة القدم المصغرة “ميني فوتبول”، عقب انتخابه بالإجماع لقيادة الهيئة.وعقدت الهيئة عموميتها التأسيسية، بالجزائر العاصمة، بحضور رئيس الاتحاد الإفريقي، أشرف بن صالحة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة، ورؤساء المكاتب الجهوية والولائية.

وتم بالإجماع انتخاب حسين إدريسي رئيسا، وياسين فرصادو نائبا أول، ورضا بولرباح كنائب ثان، كما تمت المصادقة على تركيبة المكتب التنفيذي، وقائمة رؤساء المكاتب الجهوية والولائية. وعرفت العمومية الانتخابية، الإعلان عن برنامج العمل لسنتي 2023 و2024، ومختلف المسابقات الدولية التي سيشارك فيها المنتخب الجزائري، وبرنامج تكوين المدربين والحكام.

علما أنه وباقتراح من الجزائري السيد ياسين فرصادو نائب رئيس اللجنة الطبية للكونفدرالية تمت المصادقة على اختيار مدينة قسنطينة الجزائرية عاصمة الميني فوتبول في افريقيا لعام 2023 من أجل احتضان الحدث الأول من نوعه في العالم، بحضور نخبة من أبرز الخبراء في المجال. ويأتي الملتقى الأضخم للميني فوتبول ضمن الاستراتيجية الجديدة للكونفدرالية الإفريقية لتسريع انتشار لعبة الميني فوت في القارة السمراء وتكوين الكفاءات الشبابية والاستعانة بأصحاب الخبرات وذلك بمشاركة كافة رؤساء وأعضاء الاتحادات ورؤساء وأعضاء اللجان، وسيقام “ملتقى أسرة الميني “فوتبول” الذي يعتبر الحدث الأول والأهم من نوعه على مستوى العالم في فندق ماريوت بمدينة قسنطينة الجزائرية شهر يونيو حزيران المقبل بحضور عديد الشخصيات الدولية.وعلى هامش هذا الملتقى سوف يقع تنظيم مباراة ودية استعراضية في كرة القدم المصغرة. بين المنتخب الجزائري وأحد المنتخبات الإفريقية سيتم الكشف عنه في وقت لاحق.