انتخاب حماد في اللجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط

انتخب رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمن حماد، عضوا في المكتب التنفيذي للجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط، خلال الجمعية العامة التي جرت أمس الأول عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وحاز حماد، الذي كان عضوا في اللجنة التقنية خلال العهدة الاولمبية السابقة، على 76 صوتا، رفقة الكرواتي لييليانا اويلاكي سوبيتش (79 صوتا)، والاسباني كاييتانو كورني (78 صوتا) والتركي إيليف أوزديمير (76 صوتا)، والمغربي عبد اللطيف عيدماهاما (64 صوتا)، والسلوفيني بلاز بيركو (63 صوتا)، والليبي محمد غريميدا (61 صوتا) واللبناني سهيل خوري (56 صوتا).

وترشح عشرة أعضاء إلى المكتب التنفيذي للجنة ألعاب البحر المتوسط، الذي عرف انتخاب رئيس جديد، ويتعلق الأمر بالايطالي دافيد تيزانو، الذي كان عضوا في المكتب التنفيذي لذات الهيئة خلال العهدة الاولمبية 2017- 2020، ليخلف بذلك الجزائري عمار عدادي، المنتهية عهدته بعد 18 عاما على رأس هذه اللجنة، في حين، تحصل على منصب النائب الأول والنائب الثاني للرئيس، كل من التونسي محرز بوساين والفرنسي بيرنار أمسالم، رئيس لجنة التنسيق لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران-2022، وعاد منصب الأمين العام وأمين الخزينة لكل من لاكوفوس فيليبوسيس (اليونان) وييوتيس إيوانيداس (قبرص).

وفضلا عن انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للجنة ألعاب البحر المتوسط، سيتم الانتخاب على المدينة التي ستحتضن الألعاب المتوسطية الشاطئية المقبلة في 2023، علما أن هيراكليون اليونانية هي الوحيدة في السباق، كما سيتم عرض مدى تقدم تحضيرات المدن التي ستحتضن الألعاب المتوسطية المقبلة: وهران-2022 وتارانتو-2026.