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انتخاب رئيسة الكونفيديرالية الجزائرية للمؤسسات على رأس “بيزنس أفريكا”

الشروق أونلاين
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انتخاب رئيسة الكونفيديرالية الجزائرية للمؤسسات على رأس “بيزنس أفريكا”
ح. م
سعيدة نغزة، رئيسة الكونفيديرالية العامة للمؤسسات الجزائرية. أرشيف.

تمت إعادة انتخاب رئيسة الكونفيديرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، السيدة سعيدة نغزة على رأس الكونفيديرالية الإفريقية لأرباب العمل “بيزنس أفريكا”. هذا ما أفادت به الكونفيديرالية العامة اليوم الخميس في بيان نقلته وكالة الأنباء.

حسب ذات البيان “فعلى هامش أشغال الكونيفيديرالية الدولية للعمل المءة وإحدى عشر، في جونيف، قام أعضاء “بيزنس أفريكا” بتجديد ثقتهم في السيدة سعيدة نغزة على رأس هذه المنظمة القارية، التي تظم أرباب عمل الدول الإفريقية”.

رئيسة رئيسة الكونفيديرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، شكرت نظراءها للثقة التي وضعوها فيها، يقول البيان. الكونفيديرالية أضافت أن هذا الإنتخاب هو تأكيد على التزام السيدة نغزة في سبيل التنمية الإقتصادية وتشجيع التبادلات الإفريقية.

للإشارة “بيزنس أفريكا” هو اتحاد أرباب العمل الذي يضم عددًا من منظمات أصحاب العمل في جميع أنحاء القارة. تم تأسيسها في عام 1986 باسم اتحاد أرباب العمل الأفريقي، ثم تم تغيير التسمية إلى “بيزنس أفريكا” عام 2012.

بيزنس أفريكا” هي كونفيديرالية تظم منظمات أرباب العمل في القارة، وتعمل بشكل أساسي في مجالات العمل والتوظيف والشؤون الاجتماعية وفي سياق المنظمات الدولية بما في ذلك المنظمة الدولية لأصحاب العمل ، ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الأفريقي.

ويتم اختيار أعضاءها من منظمات أرباب العمل الأفريقية المنتشرة في أكثر من 45 دولة أفريقية من جميع مناطق القارة.

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