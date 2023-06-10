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رياضة

انتخاب رئيس مؤقت للاتحاد الفرنسي لكرة القدم

عمر سلامي
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انتخاب رئيس مؤقت للاتحاد الفرنسي لكرة القدم
ح.م
فيلب ديالو

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيلب ديالو رئيسا مؤقتا للاتحاد حتى أواخر عام 2024.

وبعد ترشيحه من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد كمرشح للرئاسة، حصل ديالو على استفتاء من الجمعية العامة بدرجة عالية جدا بلغت 91.26٪.

وتمنح هذه النتيجة الشرعية لديالو لقيادة الهيئة حتى نهاية عام 2024 أي حتى نهاية ولاية الرئيس السابق نويل لوغريت الذي استقال يوم 28 فيفري الماضي.

وقدّم رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت، استقالته من منصبه إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد، بعدما واجه الكثير من المشاكل منها اتهامات بالتحرش الجنسي، بالإضافة لتصريحات مثيرة للجدل تجاه بعض اللاعبين.

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