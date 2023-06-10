انتخاب رئيس مؤقت للاتحاد الفرنسي لكرة القدم

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيلب ديالو رئيسا مؤقتا للاتحاد حتى أواخر عام 2024.

وبعد ترشيحه من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد كمرشح للرئاسة، حصل ديالو على استفتاء من الجمعية العامة بدرجة عالية جدا بلغت 91.26٪.

وتمنح هذه النتيجة الشرعية لديالو لقيادة الهيئة حتى نهاية عام 2024 أي حتى نهاية ولاية الرئيس السابق نويل لوغريت الذي استقال يوم 28 فيفري الماضي.

Président par intérim depuis janvier, Philippe Diallo a été élu 𝒑𝒓𝒆́𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑭𝑭𝑭 lors de l’Assemblée générale à Paris https://t.co/AdkNSLUWpS — FFF (@FFF) June 10, 2023

وقدّم رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت، استقالته من منصبه إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد، بعدما واجه الكثير من المشاكل منها اتهامات بالتحرش الجنسي، بالإضافة لتصريحات مثيرة للجدل تجاه بعض اللاعبين.