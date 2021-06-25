انتخاب رئيس وأعضاء الخدمات الاجتماعية يوم 08 جويلية المقبل

منشور لوزارة التربية يضبط الإجراءات والمراحل

فصلت وزارة التربية الوطنية في الإجراءات الواجب تتبعها في عملية انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، حيث حدد المنشور رقم 1222 المؤرخ في 24 جوان 2021، جميع الخطوات الواجب اتباعها قبل ويوم الانتخاب الذي تريده وزارة التربية تحت رعاية إدارة محايدة ومتابعة نقابة مسؤولة، كما جاء بذات الوثيقة..

حيث يتشكل الوعاء الانتخابي حسب منشور وزارة التربية من رؤساء اللجان الولائية ونوابهم المنتخبين يوم 16 ماي الفارط، على أن يقوم هؤلاء حسب كل مستوى تعليمي بانتخاب 3 ممثلين عنهم هم الرئيس ونائبيه في كل ولاية وآخر إضافي، مما يعني بأن عدد المعنيين بالترشح أو الانتخاب هو 150 منتخب، يتم ضبط قائمتهم من طرف الخلية المركزية المكلفة بهذا الملف على مستوى الوزارة.

واشترط منشور الوزارة أن تتوفر في المترشح أو الناخب مواصفات حددها المنشوران رقم 565 و830 المنظمين لانتخابات المرحلتين السابقتين، وتبدأ مراحل عملية انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية حسب المنشور، بانتخاب 3 أعضاء على مستوى كل ولاية تحت إشراف لجنة التنشيط والمتابعة التي يشرف عليها مدير التربية، لتليها مرحلة الإعلام والتحسيس بمضمون هذا المنشور على مستوى المعنيين، حيث يتوجب عقد اجتماع يوم 27 جوان تحت إشراف مدير التربية بالولاية وبحضور رئيس اللجنة ونائبه لهذا الغرض، لتليها مرحلة الترشيحات التي تفتح أبوابها لمدة يومين في 28 و29 جوان طوال ساعات الخدمة، لتعلق القائمة في اليوم الموالي بالمديرية الولائية مع فتح باب الطعن والفصل فيها، ثم ترسل القائمة النهائية في ذات اليوم للخلية المركزية .

وتأتي مرحلة انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية حسب المنشور عبر تحديد تنظيمها بثانوية الرياضيات ببلدية القبة في العاصمة في 8 جويلية المقبل، وذلك عبر 3 مراكز حسب كل مستوى تعليمي، وفي حالة تعذر تنظيم العملية في المؤسسة المحددة لظروف قاهرة، تتولى وزارة التربية تعيين مؤسسة بديلة.

ويشرف على العملية رئيس مركز و4 نواب له منهم مدير ثانوية الرياضيات، تعينهم وزارة التربية، كما يعين رئيس المركز أعضاء أمانته لمساعدته على العملية، بشرط عدم ترشح المساعد، وأن لا يكون موظفا بذات المؤسسة أو مركز الانتخاب.

ويفتح مركز الانتخاب يوم 8 جويلية بداية من التاسعة صباحا، حيث يشرع كل ناخب في اختيار 4 أسماء على الأكثر بالاقتراع السري، على أن تنتهي العملية منتصف النهار وجوبا، ثم تعلن النتائج الأولية في ذات اليوم، مع فتح باب تقديم الطعون المؤسسة وجوبا والفصل فيها مع إعلان نتائجها في ذات اليوم .

وينتخب أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية يوم 10 جويلية حسب المنشور بنفس مركز الانتخاب وتحت إشراف مديرية دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي، رئيسا للجنة من بين الأعضاء الدائمين ونائبين له يمثلون كل مستوى تعليمي، وذلك عبر 3 مراحل حسب عدد الأصوات المتحصل عليها، على أن يتم الفصل في حالة التساوي في الأصوات بصغر السن، ثم الأقدمية في قطاع التربية، لتأتي المرحلة الأخيرة حسب ذات المنشور، وهي مرحلة تنصيب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية يوم الثلاثاء 13 جويلية بثانوية الرياضيات بالقبة تحت إشراف نفس المديرية .