-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

انتخاب شريف رحماني عضوا في مجموعة الشخصيات البارزة بالآلية الإفريقية

الشروق أونلاين
  • 44
  • 0
انتخاب شريف رحماني عضوا في مجموعة الشخصيات البارزة بالآلية الإفريقية
أرشيف
شريف رحماني

تم، الخميس انتخاب شريف رحماني عضوا في مجموعة الشخصيات البارزة بالآلية الإفريقية، وهذا باقتراح من  رئيس الجمهورية.

وحسب ما نقله التلفزيوني الجزائري “باقتراح من رئيس الجمهورية عبد مجيد تبون تم انتخاب شريف رحماني عضوا في مجموعة الشخصيات البارزة بالآلية الإفريقية للتقيم من قبل النظراء”.

وأوضح المصدر ذاته أن انتخاب رحماني كمرشح جاء خلال القمة الاستثنائية الثانية لرؤساء دول وحكومات الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء المنعقدة أمس الخميس عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وسيضمن انتخاب الدكتور رحماني للجزائر حضورا دائما في هذه الهيئة التابعة للاتحاد الافريقي والمكلفة بانجازات الدول الأعضاء في مجال الحكم الراشد.

مقالات ذات صلة
الترقوي المدعم: لهذا السبب سيتم إعادة النظر في القوانين

الترقوي المدعم: لهذا السبب سيتم إعادة النظر في القوانين

وزارة الشؤون الدينية تعلن عن موعد أول محرم بالجزائر

وزارة الشؤون الدينية تعلن عن موعد أول محرم بالجزائر

والي سكيكدة السابق يكبّد الخزينة 800 مليار

والي سكيكدة السابق يكبّد الخزينة 800 مليار

سيارات وشاحنات وعتاد شباب “أونساج” المتعثّر للبيع

سيارات وشاحنات وعتاد شباب “أونساج” المتعثّر للبيع

إلغاء “الوضع تحت التصرف” لمستخدمي التربية

إلغاء “الوضع تحت التصرف” لمستخدمي التربية

مركب “السات”.. من وكر للمنحرفين إلى قطب سياحي بامتياز

مركب “السات”.. من وكر للمنحرفين إلى قطب سياحي بامتياز

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد