تم، الخميس انتخاب شريف رحماني عضوا في مجموعة الشخصيات البارزة بالآلية الإفريقية، وهذا باقتراح من رئيس الجمهورية.

وحسب ما نقله التلفزيوني الجزائري “باقتراح من رئيس الجمهورية عبد مجيد تبون تم انتخاب شريف رحماني عضوا في مجموعة الشخصيات البارزة بالآلية الإفريقية للتقيم من قبل النظراء”.

وأوضح المصدر ذاته أن انتخاب رحماني كمرشح جاء خلال القمة الاستثنائية الثانية لرؤساء دول وحكومات الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء المنعقدة أمس الخميس عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وسيضمن انتخاب الدكتور رحماني للجزائر حضورا دائما في هذه الهيئة التابعة للاتحاد الافريقي والمكلفة بانجازات الدول الأعضاء في مجال الحكم الراشد.