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انتخاب شهباز شريف رئيسًا لوزراء باكستان لولاية ثانية

رويترز
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انتخاب شهباز شريف رئيسًا لوزراء باكستان لولاية ثانية
فرانس برس
انتخب شهباز شريف، 72 عاما، رئيسا للوزراء في باكستان للمرة الثانية.

انتخب اليوم الأحد، 3 مارس، البرلمان الباكستاني المشكل حديثا شهباز شريف رئيسا للوزراء للمرة الثانية بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات عامة غير واضحة أدت إلى تأخير تشكيل حكومة ائتلافية، فلم يفز آنذاك أي حزب بما يكفي من المقاعد لتشكيل الحكومة بمفرده.

وحسب ما أفادت به وكالة رويترز، فاز شهباز شريف على عمر أيوب، المرشح المدعوم من رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، الذي حصل على 92 صوتا.

ويعود شريف إلى منصبه الذي كان يشغله حتى أوت عندما تم حل البرلمان قبل الانتخابات وتولت حكومة تصريف أعمال السلطة.

وقال رئيس الجمعية الوطنية أياز صادق “تم الإعلان عن انتخاب شهباز شريف رئيسا لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية”، بعد أن أعلن أن شريف حصل على 201 صوتا، وهو ما يزيد عن العدد المطلوب في المجلس وهو 169 صوتا.

وفي خطاب واسع النطاق، تطرق شريف إلى عدد من المواضيع، بما في ذلك الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية وكذلك العلاقات الدولية، لكنه لم يصل إلى حد الإعلان عن تغييرات نهائية في السياسة.

وقال شهباز شريف عن الجهود المبذولة لانتشال باكستان من أزمات متعددة “العمل صعب لكنه ليس مستحيلا”.

وشهباز شريف، صاحب الـ72 عاما، هو الأخ الأصغر لرئيس الوزراء نواز شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات، والذي قاد الحملة الانتخابية لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز.

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