انتخاب لزهر لطرش رئيسا جديدا للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية

انتخبت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، المدير العام لبنك الجزائر الخارجي لزهر لطرش رئيسا جديدا لها.

وعقدت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، الخميس، جمعيتها العامة العادية لسنة 2019، وتم عقب اللقاء تعيين رئيس جديد للجمعية المهنية للبنوك ويتعلق الأمر بالمدير العام الحالي لبنك الجزائر الخارجي لزهر لطرش.

وعرفت أشغال الجمعية العامة العادية مناقشة ودراسة الوضع المالي والمصرفي للمؤسسات المالية في ظل المتغيرات العالمية التي تأثرت بجائحة كورونا “كوفيد19”.

وناقشت الجمعية، تحديات إنعاش الاقتصاد الوطني و التحضير لمرحلة ما بعد كوفيد 19 مع منح الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة “ستارت اب”.

وكللت أشغال الجمعية العامة العادية بكلمة ختامية ألقاها وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان الذي أشرف على اختتام اللقاء حيى المشاركين وحثهم على بذل المزيد من الجهود لتجاوز المرحلة.