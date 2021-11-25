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اقتصاد

انتخاب مدير سوناطراك رئيسا للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز

عبد الحق.ل
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انتخاب مدير سوناطراك رئيسا للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز
ح.م
جانب من الاجتماع

انتخبت الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز، الثلاثاء، توفيق حكار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رئيسا لها خلال عرض حصيلة عملها الخاصة بالـ 3 سنوات الماضية.

وجاء في بيان لجمعية الجزائرية لصناعة الغاز (AIG)  إن جمعيتها العامة العادية شهدت إنتخاب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد توفيق حكار، كرئيس للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز.

وأضاف، إن الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز فضاء لتبادل الخبرات بين الفاعلين في هذا المجال وكذا ملتقى للحوار عن تطورات وحيثيات هذه الصناعة بالجزائر حيث تضم كل الشركات الجزائرية المتخصصة في صناعة الغاز، وهي عضو قانوني في الإتحاد الدولي للغاز.

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