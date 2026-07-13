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رياضة

انتخاب هاشمي عثمان رئيسا جديدا لاتحادية الجيدو

عمر سلامي
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انتخاب هاشمي عثمان رئيسا جديدا لاتحادية الجيدو
ح.م
هاشمي عثمان رفقة أعضاء مكتبه

انتخب هاشمي عثمان رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية للجيدو، خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية، التي انعقدت أمس الأحد.

وتفوق هاشمي عثمان، وهو رئيس فرع الجيدو لنادي مولودية الجزائر، في الانتخابات على الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية للجيدو، مسعود ماتي، بفارق خمسة أصوات، حيث تحصل على 31 صوتا مقابل 26 لمنافسه، فيما ألغيت الورقة 58.

وشارك في أشغال الجمعية العامة 60 عضوا من أصل 61 يشكلون الهيئة الناخبة، بينما بلغ عدد الأعضاء الذين يملكون حق التصويت 58 عضوا.

وسيتولى هاشمي عثمان، رفقة أعضاء مكتبه الـ11، رئاسة الاتحادية لما تبقى من العهدة الأولمبية الحالية الممتدة إلى غاية صيف 2028.

ومن ضمن أولويات الرئيس ومكتبه إعادة بعث رياضة الجيدو وتحضير المنتخب الوطني للاستحقاقات الدولية المقبلة.

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