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الجزائر
بعد مشاركته في أشغال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

انتخاب وزير العدل في هذا المنصب بالقاهرة

الشروق أونلاين
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انتخاب وزير العدل في هذا المنصب بالقاهرة
وزير العدل من أشغال الدورة الـ 71 لمجلس وزراء العدل العرب

انتخب وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، الأربعاء، نائباً لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب لعهدة مدتها عامين.

وأفاد بيان وزارة العدل أن انتخاب طبي تمّ بعد توافقات بين ممثلي الدول الـمشاركة في الـمكتب، والـمتمثلة في: الأردن، الإمارات، البحرين، السعودية، الجزائر، تونس، المغرب وليبيا.

وتمّ انتخاب وزير العدل السعودي وليد محمد الصمعاني، رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب.

وشارك الوزير في الاجتماع الحادي والسبعين للمكتب التنفيذي لـمجلس وزراء العدل العرب، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع مكافحة الإرهاب وتجريم دفع الفدية للإرهابيين وتوحيد بعض التشريعات العربية، حسب بيان الوزارة.

من خلال اعتماد القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية ومشروع القانون العربي الموحّد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

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