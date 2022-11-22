انتخاب يوسف خليفي رئيسا جديدا للاتحادية

الجمعية العامة الانتخابية للملاكمة

انتخب يوسف خليفي رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية للملاكمة، لاستكمال ما تبقي من العهدة الأولمبية (2020-2024)، خلال الجمعية العامة الانتخابية التي جرت أشغالها الاثنين بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بالسويدانية (الجزائر).

وحصل خليفي، رئيس رابطة بجاية على مجموع 28 صوت مقابل 21 صوت لمنافسه عبد الفاتح بلعربي، خلال عملية تصويت اتسمت بالتنافس الشديد وكان الدور الثاني ضروري للفصل بينهما.

ففي الدور الأول من عملية التصويت, حصل المترشح يوسف خليفي, على مجموع 24 صوت مقابل 21 صوت لبلعربي فيما حصل المترشح الثالث عباس عبد القادر, رئيس رابطة الجزائر على صوتين فقط.

وكان الحسم في الدور الثاني وفق ما تنص عليه قواني الاتحاد الدولي للملاكمة الذي ينص على ضرورة حصول الرئيس المنتخب على أغلبية أصوات أعضاء الجمعية العامة (50+1).

وجرت أشغال الجمعية العامة الانتخابية،- التي عرفت حضور 49 عضوا يحق لهم التصويت من مجموع ال 57 المشكلين للجمعية العامة التي تضم 32 رابطة وأحسن تسع أندية وثمانية أعضاء من المكتب الفدرالي- بحضور ممثل وزارة الشباب والرياضة رضا بلكحل.

وعقب انتخابه على رأس الهيئة الفدرالية، أكّد يوسف خليفي لـ “وأج”: أنا على دراية تامة بالوضعية التي يعيشها القفاز الجزائري في الوقت الراهن والتحديات الكبيرة التي تنتظره خاصة منها الألعاب الأولمبية باريس 2024 “مضيفا” لهذا أحرص على توجيه الدعوة لكل الفاعلين في عائلة الملاكمة الجزائرية إلى توحيد الجهود والتحلي بالجدية اللازمة من أجل الارتقاء بالفن النبيل بالجزائر الى الدرجة التي يستحقها”.

وأضاف الرئيس الجديد، أن: “ورشة كبيرة تنتظر المكتب الفدرالي الجديد من اجل الدفع بهذا الاختصاص للأمام وهو الأمر الذي يمرّ حتما عبر تثمين الدور الذي يقوم به المدربون اللذين يستحقون التحفيز والجزاء المناسب”.

وفي سياق متصل، أوضح خليفي: “نعلم أن المهمة ليست يسيرة باعتبار أننا في منتصف العهدة الأولمبية، لكن هذا الواقع يفرض علينا مضاعفة الجهد من أجل توحيد صفوف عائلة الملاكمة الجزائرية, خاصة وأن هذا الاختصاص صنع فخر الرياضة الجزائرية في عديد المناسبات.”

ويعتزم الرئيس الجديد للاتحادية تنظيم ملتقى فني وطني في الأيام القليلة الماضية من أجل مناقشة ودراسة السبل والوسائل الكفيلة بمساعدة الملاكمة على تجاوز الصعوبات التي تعيشها حاليا ومن ثم إعطاء ديناميكية جديدة لهذه الرياضة ببلادنا.

وحرص خليفي على التأكيد أن: “الأولوية في الوقت الحالي تتمثل في توفير الإمكانات اللازمة لملاكمينا في الجنسين (ذكور وإناث)، من أجل أن نتوسم فيهم فيما بعد تشريف الألوان الوطنية في المواعيد التنافسية المقبلة.”

وتجدر الإشارة في الأخير أن انتخاب يوسف خليفي على رأس الاتحادية، جاء عقب التوقيف المؤقت للرئيس السابق، نور الدين فزيل فرحات، الذي انتخب يوم 18 مارس 2021 للعهدة الأولمبية (2121- 2024).