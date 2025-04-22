انتخاب 3 جزائريين في الاتحاد الإفريقي لرفع الأثقال

انْتُخب رئيس الاتحاد الجزائري لرفع الأثقال كمال سعيدي، الثلاثاء، عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لهذه لرياضة.

جاء ذلك على هامش أشغال الجمعية العامة الانتخابية للاتحاد القاري لِرفع الأثقال، التي انعقدت بِجزر موريس، مسرح بطولة إفريقيا منذ الأحد الماضي وإلى غاية الإثنين المقبل.

وفي السياق ذاته، تم انتخاب الجزائريَين الدكتور فارس عبد الغني والدكتور عبد الغني آيت مسعود، تواليا، لعضوية لجنة البحث والتدريب واللجنة الطبية.

وهنّأ الاتحاد الجزائري لرفع الأثقال الثلاثي الوارد ذكرهم أعلاه، وأعرب عن فخره بهذا التمثيل المتميّز الذي يعكس كفاءة الإطار الرياضي الجزائري، والثقة التي يضعها الشركاء الأفارقة في مهاراتهم.