انتخاب 5 دول كأعضاء غير دائمين جدد في مجلس الأمن

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس، 5 دول للانضمام إلى مجلس الأمن الدولي كأعضاء غير دائمين، لعامي 2025 و2026.

ويتعلق الأمر بانتخاب كل من الصومال وباكستان وبنما والدنمارك واليونان، لتشغل أماكن الإكوادور واليابان ومالطا وموزمبيق وسويسرا. التي تنتهي عضويتها غير الدائمة مع نهاية العام الجاري.

وحصل الأعضاء غير الدائمين الجدد في اقتراع سرّي، على أغلبية الثلثين المطلوبة. من مجمل الدول الأعضاء المشاركة في التصويت، من الجمعية العامة المكوّنة من 193 عضوا.

وسينضم الأعضاء الجدد إلى الأعضاء غير الدائمين الحاليين: الجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا، الذين تستمرّ فترة ولايتهم إلى غاية نهاية العام 2025 المقبل.

إلى جانب الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، التي تتمتع بحقّ النقض، وهي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.