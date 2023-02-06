انتداباتنا موفقة وسنعود للاستقبال في 5 جويلية

حكيم حاج رجم رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر

خص رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر حكيم حاج رجم موقع النادي على الفايسبوك تحدث فيه عن عديد الأمور الخاصة بالنادي منها فترة التنقلات الشتوية

وقال حكيم حاج رجم: “لقد استهدفنا التعاقد مع أفضل اللاعبين الموجودين في السوق، اتصلنا بعدة أسماء ثقيلة لكننا واجهنا عدة عراقيل مثل ضيق الوقت وارتباط أقوى الأسماء بعقود مع فرقهم وكذا تفضيل أغلب اللاعبين للوجهة الخارجية، كما أننا لن نترجى ولن نجبر أحدا على ارتداء قميص الفريق فالعميد فوق الجميع وأؤكد أننا لن نرضخ لأي ضغط مقابل انتداب أي لاعب كان”. وأضاف قائلا: “الميركاتو كان شحيحا ولم يشهد انتقالات نوعية في الجزائر ومنه يمكن اعتبار انتداباتنا موفقة خاصة أنها كانت بالتشاور مع أعضاء خلية الإستقدامات ووفق المناصب التي وجب تدعيمها أين واصلنا التدعيمات النوعية التي كنا قد باشرناها في الميركاتو الصيفي، واليوم ثقتنا كبيرة في الطاقم الفني والتشكيلة الحالية ونؤكد لأنصارنا أن العودة للتكوين هي أهم أهدافنا حتى لا نقع تحت رحمة الميركاتو مستقبلا”.

وأشار أن الفريق قام بتصفية كل الديون المتراكمة: “الإدارة الحالية خاضت أكثر من معركة في الآونة الأخيرة، فبالإضافة إلى الميركاتو فإن الفريق كان في قائمة الأندية الممنوعة من الانتداب محليا ودوليا ولكننا قمنا بتصفية كل الديون المتراكمة من فترات سابقة على غرار قضيتي الغربال وروني وعدة لاعبين آخرين وقمنا باستقدام لاعبين سيقدمون إضافة نوعية للتشكيلة”.

الحاج رجم تحدث أيضا عن التحديات التي تنتظر الفريق مستقبلا: “تحديات كثيرة تنتظرنا مع الفريق ونعمل على هيكلته من كافة الجوانب لنرتقي به إلى المكانة التي يستحقها، فبداية أؤكد أننا سنعود للاستقبال في ملعب 5 جويلية، كما أننا راضون عن تقدم الأشغال في مركز زرالدة وكذا بملعب الدويرة الذي سيكون تحفة حقيقية”.

حاج رجم قال أن الفريق “سيعود للاستقبال في ملعب 5 جويلية،، كما أننا راضون عن تقدم الأشغال في مركز زرالدة وكذا بملعب الدويرة الذي سيكون تحفة حقيقية وأشار أن “ثقتنا كبيرة في الطاقم الفني والتشكيلة الحالية ونؤكد لأنصارنا أن العودة للتكوين هي أهم أهدافنا حتى لا نقع تحت رحمة الميركاتو مستقبلا”.