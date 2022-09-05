انترنت الألياف البصرية.. اتصالات الجزائر تكشف عن “السعر الجديد”

كشفت اتصالات الجزائر يوم الإثنين في بيان، عن عرضها الجديد للراغبين في الاستفادة من خدمة التزويد بانترنت الألياف البصرية.

ويتمثل العرض حسب ما يوضحه البيان، في تخفيض بقيمة 50 بالمئة على أسعار الاشتراك في خدمة Idoom Fibre.

وبناء على هذا العرض سيكون بإمكان زبائن اتصالات الجزائر، الاشتراك في Idoom Fibre، بسعر 1999 دج بدلا من 4500 دج.

وسيحصل الزبون مقابل السعر المذكور على جهاز مودم الألياف البصرية، بالإضافة إلى شهر مجاني من الاتصال بالانترنت، مع احتساب جميع مصاريف الربط.

العرض الجديد صالح عند الاشتراك في خدمة Idoom Fibre لأول مرة، وكذلك عند الانتقال من خدمة Idoom ADSL إلى Idoom Fibre. بشرط اختيار عرض 15 ميغا أو أكثر.