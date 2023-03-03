انتساب أفراد الجالية الجزائرية لنظام التقاعد.. الكشف عن موعد انطلاق التسجيلات

أعلنت وزارة العمل عن فتح البوابة الإلكترونية الخاصة بالانتساب الإرادي لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج في النظام الوطني للتقاعد ابتداء من يوم 6 مارس 2023.

وجاء في بيان للوزارة أنها: تعلم أعضاء الجالية الوطنية بالخارج الراغبين بالانتساب الإرادي في النظام الوطني للتقاعد أنه قد تم فتح البوابة الإلكترونية الخاصة بذلك ابتداء من 06 مارس 2023 عبر الرابط الآتي: https://teledeclaration.cnas.dz.

وتذكر الوزارة بأن هذا الإجراء يعد تكريسا لالتزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رقم 51 والذي ينص على حماية الجالية الوطنية في الخارج والمغتربين وترقية مشاركتهم في التجديد الوطني.

هذه كيفيات انتساب أفراد الجالية الجزائرية إلى نظام التقاعد

ويوم 5 جانفي 2023، نشرت الجريدة الرسمية القرار الوزاري الذي يحدد كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بانتساب أفراد الجالية لنظام للتقاعد.

وحدد القرار المؤرخ في 5 جانفي سنة 2023، الموقع من قبل وزير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزير الشؤون الخارجية كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد.

وجاء في القرار 12 مادة توضح طريقة الإشتراك والإستفادة من نظام التقاعد وجاءت كالتالي:

المادة الأولى: يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي الأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 22-351 المؤرخ في 22 . ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022 والمذكور أعلاه.

المادة 2: يتم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد من طرف المعنيين بعد قبول انتسابهم من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء على أساس طـلـب انـتـسـاب شخصي وملف يقدمان بطريقة إلكترونية أو مباشرة من طرف أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 22-351 المؤرخ في الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022 والمذكور أعلاه.

ويتضمن الملف المــذكور نسخة مــن بـطــاقــة التـسـجـيل الـقنـصـلي وشهــادة المـيــلاد ونسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر ووثيقة تثبت الحالة المهنية للمعني.

المادة 3: يتم قبول الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد بعد التأكد من صحة المعلومات المقدمة من طرف المعنيين بالتنسيق بين مصالح الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي ومصالح الوزارة المكلّفة بالجالية الوطنية بالخارج. وتحدد كيفيات التنسيق وتبادل المعلومات باتفاق مشترك بين المصالح المذكورة في الفقرة أعلاه.

المادة 4: يعتبر المبلغ المصرح به الأساس الذي يعتمده الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لاقتطاع اشتراكات الضمان الاجتماعي، طبقا للأجال المحددة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

ويدفع المنتسبون اشتراكات الضمان الاجتماعي على أساس القاعدة المذكورة في الفقرة أعلاه التي يجب ألا تقل عن ثلاث (3) مرات قيمة الأجر المرجعي المحدد بموجب التنظيم المعمول به خلال الشهر الموالي لكل ثلاثي

المادة 5: يحسب المبلغ المستحق للاشتراك الذي يناسب القيمة بالدينار الجزائري بالعملات القابلة للتحويل على أساس سعر الصرف السائد يوم التنازل عن العملة.

في حالة دفع المنتسبين اشتراكات الانتساب الإرادي على أساس المبلغ الأدنى المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 22-351 المؤرخ في الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، يتحمل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء فارق سعر الصرف بين يوم الدفع ويوم التنازل عن العملة من الحساب المفتوح المذكور في المادة 8 أدناه.

المادة 6: يدفع المنتسبون مبلغ اشتراكات الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد في الحساب البنكي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المذكور في المادة 8 أدناه.

المادة 7: يمكن المنتسب تعيين ممثله في الجزائر مع إفادة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالمعلومات الشخصية عنه.

المادة 8: يقوم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بفتح حساب لدى بنك وطني بالدينار الجزائري يخصص لاستقبال دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد.

المادة 9: يتم دفع مبلغ اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة عن طريق التحويل البنكي أو عن طريق التسديد ببطاقة دفع دولية من طرف المنتسبين في الحساب البنكي الوطني للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المفتوح لهذا الغرض.

ويمكن أيضا دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي نقدا بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بالجزائر في الحساب المذكور في المادة 8 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 10: يتعين على الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إبرام اتفاقية مع البنك الذي يختاره تحدد فيها الإجراءات التقنية والمالية المتعلقة بالحساب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.

المادة 11: في حالة وقوع نزاع حول عملية دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد، فإن تسويته تتم طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.

المادة 12: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وفي 9 جانفي 2023، أكد وزير العمل،يوسف شرفة، اأنه سيتم في شهر مارس المقبل إطلاق أرضية لانتساب الجالية الوطنية بالخارج في نظام التقاعد.

وصرح الوزير في مداخلة له على أمواج الإذاعة الجزائرية، أن “أرضية انتساب الجالية الجزائرية بالخارج إلى نظام التقاعد ستدخل حيز الخدمة ابتداء من شهر مارس المقبل”.