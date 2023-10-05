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الجزائر

انتشار “البق”.. وزارة الصحة تٌفعل نظام اليقظة وتتخذ 6 إجراءات وقائية

الشروق أونلاين
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انتشار “البق”.. وزارة الصحة تٌفعل نظام اليقظة وتتخذ 6 إجراءات وقائية

أكدت وزارة الصحة مباشرة تفعيل نظام اليقظة الصحية من خلال إصدار مذكرة تتضمن جملة من الإجراءات الوقائية التي يتعين اعتمادها لتفادي انتشار حشرة البق.

وأفاد بيان للجهة الوصية أنه تحسبا لانتشار أي تطور وبائي أو أي ضرر آخر ،باشرت الوزارة بالتنسيق مع مختلف السلطات المختصة إلى تفعيل نظام اليقظة الصحية.

وأوضحت الوزارة أن ذلك سيكون من خلال إصدار مذكرة تتضمن جملة من الإجراءات الوقائية التي يتعين إعتمادها لتفادي إنتشار أي تطور وبائي أو أي ضرر آخر ناجم عن الحشرات الضارة مثل البق، يمكن أن يشكل تهديدا على الصحة العمومية، وذلك على مستوى نقاط الدخول، من خلال:

  • المراقبة الصحية للطائرات والسفن ووسائل النقل البري وتطهيرها في حالة وجود تهديد لاحظه موظفو مراكز المراقبة الصحية الحدودية
  •  تعزيز المراقبة الوبائية
  • الصيانة والمراقبة المنتظمة لنظافة المطارات والموانئ والمواقع البرية
  • مراقبة تطهير الأمتعة والبضائع المشبوهة التي يحتمل أن تحتوي على حشرات ضارة
  •  تزويد المسافرين بالمعلومات الصحية
  • الإبقاء على التعاون والتنسيق الوثيق والمستمر مع جميع القطاعات العاملة في نقاط الدخول الجوية والبحرية والبرية.

كما شددت الوزارة على ضرورة التنفيذ الصارم لمحتوى مذكرتها رقم 24 المؤرخة في 03 أكتوبر 2023 مع الحرص على إطلاع المديرية العامة للوقاية و ترقية الصحة بجملة القيود التي يمكن أن تواجه في تنفيذ التوجيهات التي تضمنتها ذات المذكرة.

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التعليقات
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  • الوقاية خير من العلاج

    يجب على منظمة الصحة العالمية فرض حظر على فرنسا يشمل تنقل الاشخاص مع مراقبة شديدة للبضائع حتى تتضح الرؤية بشأن البق وبعوضة النمر والقوارض التي غزتها مؤخرا .ونحن الجزائريون لاننسى ان كورونا دخلت بلادنا من فرنسا فالحذر والاخذ بكامل الاحتياطات اللازمة امر ضروري جدا .

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