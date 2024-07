انتشار الموت بالسكتات القلبية وعلماء يكتشفون طريقة التنبؤ بالخطر

اكتشف علماء طريقة فعالة للتنبؤ بخطر السكتات القلبية قبل حدوثها، بعد بحوث عديدة أجروها في سبيل إنقاذ حياة الملايين عبر العالم ممن يصابون بتوقف مفاجئ للقلب.

ولوحظ خلال السنوات الأخيرة ارتفاع في حالات الجلطات والسكتات القلبية، حيث أثار هذا الموضوع الكثير من التساؤلات عن سبب ذلك، وهل هناك علاقة للقاح فيروس كورونا كوفيد-19 به؟

وتم دراسة هذه الظاهرة في عدة دول، وربما كانت أبرز وأكبر هذه الدراسات هي التي نشرت في الدورية الطبية المرموقة نيتشر مدِسن، حيث تابع الباحثون في جامعة سينت لويس في ولاية مِنسوتا الأمريكية أكثر من 150 ألف مصاب بكوفيد 19.

ووجد الباحثون أنه في غضون عام من التعافي كانت هناك زيادة ملحوظة في أمراض القلب والجلطات لدى المتعافين، حيث وجدت هذه الأمراض مجموعة في 45 من بين كل ألف متعافٍ، أي عند أكثر من 4% من المتعافين، واستنتج الباحثون أن الأنظمة الصحية عليها أن تستعد لاستقبال زيادة في أمراض القلب أثناء وبعد موجات الإصابات بكوفيد 19.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد تمكن علماء من جامعة تامبيري الفنلندية، من صناعة خوارزمية جديدة لاكتشاف التغيرات في معدل ضربات القلب، ما يعني التنبؤ بخطر موت القلب المفاجئ.

وذكر تقرير لموقع ” sciencealert” أنه رغم وفاة الملايين حول العالم بسبب موت القلب المفاجئ، إلا أن علامات اضطرابات القلب من الصعب اكتشافها، ما يكشف أهمية ما توصل إليه الباحثون.

وتوصل العلماء إلى أن مقياسا معينا يحمل اسم ” DFA2 a1″، يمكنه اكتشاف التغيرات في معدل ضربات القلب مع الوقت.

New Algorithm Can Predict And Help Prevent Sudden Cardiac Death https://t.co/oIEoDE1OPu

— ScienceAlert (@ScienceAlert) July 1, 2024