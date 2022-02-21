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انتشار صور لسُحب بأشكال جميلة.. الأرصاد الجوية توضح

الشروق أونلاين
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انتشار صور لسُحب بأشكال جميلة.. الأرصاد الجوية توضح

نشر الديوان الوطني للأرصاد الجوية صورا جميلة تم التقاطها في عدة ولايات تظهر سحبا في أشكال مختلفة.

وأوضح الديوان في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر أن الصور المتداولة هي لسحب ركامية متوسطة على شكل عدسي (altocumulus lenticularis), تكونت تحت تأثير رياح قوية.

وأضاف الديوان أن أكثر ما يميز هذه السحب هو أنها تؤدي إلى ظهور مناظر طبيعية خلابة، مثل الصور الجميلة الملتقطة بولاية البويرة في الأيام الماضية من قبل أحد المواطنين.

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