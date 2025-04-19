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انتشار ظاهرة تسوّل جديدة.. منظمة “حمايتك” تحذّر

محمد فاسي
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انتشار ظاهرة تسوّل جديدة.. منظمة “حمايتك” تحذّر
منظمة "حمايتك"
انتشار ظاهرة تسوّل جديدة باستخدام شارات تحمل أسماء جمعيات وهمية

أطلقت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك” تحذيرًا هامًا للمواطنين بشأن انتشار ظاهرة جديدة من التسوّل الممنهج، يتخفّى أصحابها تحت غطاء العمل الخيري.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أمس الجمعة، أن بعض الأشخاص يصعدون إلى الحافلات وهم يرتدون شارات (Badge) تحمل أسماء جمعيات يُشتبه في كونها وهمية، مدّعين أنهم يقومون بجمع تبرعات مالية لإنقاذ مرضى في حالات حرجة.

وأفادت المنظمة أن هؤلاء يلجؤون إلى عرض صور ومقاطع فيديو لأشخاص مرضى بهدف إثارة تعاطف المسافرين ودفعهم للتبرع.

واعتبرت “حمايتك” أن هذه محاولة تحايل واستغلال للعواطف الإنسانية، مؤكدة أن هذا السلوك لا يندرج ضمن العمل الخيري المشروع، بل هو صيغة جديدة للتسول يجب الحذر منها.

ودعت المنظمة المواطنين إلى توخي الحيطة وعدم الانسياق وراء مثل هذه الادعاءات، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة إبلاغ مصالح الشرطة والجهات المعنية في حال رصد مثل هذه الحالات، للمساهمة في الحد من هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرًا على مصداقية العمل الإنساني الحقيقي.

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التعليقات
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  • جلال

    أين هي مصالح الأمن ؟

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