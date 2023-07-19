انتشار فيروس إيبولا وحمى ماربورغ في الجزائر.. وزارة الصحة توضح

نفت وزارة الصحة المزاعم المتداولة بوجود إصابات بفيروس ايبولا وحمى ماربورغ النزفية في الجزائر.

وأفادت الوزارة في بيان لها أنه “اثر استمرار تداول بعض المعلومات غير الصحيحة والمتعلقة بوجود حالات الإصابة بفيروس إيبولا وحمى ماربورغ النزفية في الجزائر، تحرص وزارة الصحة على التوضيح بأنه لحد اليوم لم يتم التعرف أو تسجيل عن أي حالة من هذه الأمراض على المستوى الوطني.”

وأضاف البيان أن التعليمات التي تم ارسالها إلى الولايات ذات نقاط دخول دولية (جوية ومينائية و أرضية) كانت تهدف إلى إعلام مهنيي الصحة على هذا المستوى لتعزيز اليقظة نظرا للانتشار المتكرر لهذين المرضين في بعض الدول.”

وتابع بيان الوزارة “أكد البروفيسور علي عبد الكريم أستاذ الامراض المعدية بالمستشفى الجامعي بتيزي وزو أنه لم تسجل اي حالة من هذا المرض و تبقى مصالح المستشفى متأهبة بالخصوص لمواجهة موجة الحرارة التي يعرفها الوطن و النتائج المترتبة عنها في حالة تعرض لأثارها السلبية.”

كما أوصت وزارة الصحة بضرورة اخذ كل الاحتياطات و عدم التعرض لأشعة الشمس و كثرة شرب الماء و البقاء في مناطق الظل بعيدا عن الحرارة خاصة بالنسبة للمسنين و الأطفال.”