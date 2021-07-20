انتشار كبير في طلبات تغيير الألقاب في المجتمع الجزائري

بعضها مشتق من أسماء حيوانات وأخرى تخدش الحياء وتسيء للعائلات

أكدت مصادر من قطاع العدالة عن تزايد طلبات تغيير الألقاب في عديد الولايات، حيث اقتنع كثيرون بضرورة تغيير لقب، لا أحد يعلم من وضعه خاصة أن بعض الألقاب مشتقة من حيوانات وأخرى تخدش الحياء ومنها من تسيء للعائلات الجزائرية وتعود في غالبيتها إلى العهد الاستعماري، وشارك في وضعها الفرنسيون ومنها من تحمل معاني فرنسية.

ويرسل طلب تغيير اللقب إلى وزارة العدل، ويتضمن تعهّدا بأن لا يكون الهدف من تغيير اللقب تغيير للهوية أو الهروب من عقاب ما والتحرر من سوابق عدلية قديمة، كما أن الملف يتطلب شهادة الحالة المدنية الخاصة بالمعني وبأبنائه وشهادة الزواج والجنسية والسوابق العدلية ومستخرج من جدول الضرائب وعلى طالب تغيير اللقب أن ينشر طلبه في جريدة وطنية يضع فيه لقبه الأصلي واللقب المطلوب، وفي حالة تلقي وزارة العدل اعتراض من أي طرف سواء من عائلة الطالب أو من أصحاب اللقب المطلوب يسقط الطلب، ولا يتم تغيير اللقب إلا بمرسوم رئاسي يوقعه رئيس الجمهورية كما حدث في عدد سابق من الجريدة الرسمية الصادر منذ أسابيع، حيث وافق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تغيير ألقاب عائلات من تسع ولايات، ويلاحظ بأن بعض العائلات تكتفي بتغيير حرف واحد من لقبها، كما فعلت عائلة قبيب من تلمسان التي غيّرت حرف القاف إلى حاء فتحوّل لقبها إلى حبيب، بينما تقوم أخرى بتغيير اللقب بالكامل لأنه مسيء للعائلة كما تراه هي في صورة لقب بوحمار أو جرو كما حدث في ولايتي تيارت والجلفة، وهناك عائلات تأخذ من اسم أكبر جد معلوم بالاسم بالنسبة لها وتحول لقبها المسيء إلى اسم الجد الأكبر مسبوق بكلمة ابن كما حدث في عنابة مع لقب بن شعيب وغيرها من الألقاب.

وتوجد فعلا ألقاب تخدش للحياء وبعضها كلمات سوقية يخجل الفرد من نطقها فما بالك حمل اللقب، وأخرى تعني الإجرام مثل ألقاب سفاح ودجال وباندي، ولا يجد غالبية طالبي تغيير الألقاب أي مشكل لأن القانون الجزائري يسمح للعائلات الراغبة في تغيير ألقابها بكتابة طلب إلى وزير العدل حافظ الاختام، تشرح فيه السبب الرئيس في لجوئها إلى تغيير اللقب، ولا تمر سوى بضعة أسابيع حتى يصدر الترخيص بتغيير اللقب العائلي بموجب مرسوم رئاسي يتحوّل إلى واقع بمجرد نشره على صفحات الجريدة الرسمية، إذ يقوم مغيّر لقبه بتقديم نسخة من الجريدة الرسمية إلى المصالح المدنية التي تقوم بتغيير كل وثائقه من شهادة الميلاد إلى الزواج إلى بطاقة التعريف وجواز سفره وحتى شهاداته المدرسية والجامعية والمهنية، كما تجد السلطات مبررا لتغيير بعض العائلات للقبها الأصلي بسبب بعض الصراعات القديمة جدا من نفس العائلة.