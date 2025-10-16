انتشال جثامين 103 شهداء في غزة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار

قالت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة، إن طواقمها انتشلت جثامين 103 شهداء من المناطق التي انسحب منها الاحتلال الصهيوني. بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في القطاع.

وأكدت الهيئة ذاتها في بيان أصدره مكتبها الإعلامي يوم الخميس، أن بعض جثامين الشهداء كان متحلّلا، وبعضها كان أشلاء غير كاملة الأجساد. حيث جرى انتشالها من الطرقات، ومن تحت أنقاض المباني والمنازل.

في حين لا تزال مئات جثامين الشهداء تحت الأنقاض، لصعوبة انتشالها بسبب عدم توفر أجهزة ومعدات الإنقاذ الثقيلة، يضيف المصدر.

وأوضح بيان الدفاع المدني أن الطواقم الإسعافية نقلت الجثامين إلى المستشفيات في مختلف محافظات القطاع.

ويوم الخميس الماضي أعلنت حركة “حماس” ، التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، بعد ما يزيد عن عامين من العدوان المتواصل على القطاع، منذ 7 أكتوبر 2023.

وجرى الاتفاق خلال مفاوضات احتضنتها مصر وفق خطة أطلقها الرئيس الأمريكي، بمشاركة قطرية وتركية أيضا. وهو يتضمن انسحاب الاحتلال من القطاع، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.