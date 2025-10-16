-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

انتشال جثامين 103 شهداء في غزة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار

الشروق أونلاين
  • 9
  • 0
انتشال جثامين 103 شهداء في غزة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار
ح.م
دمار في غزة

قالت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة، إن طواقمها انتشلت جثامين 103 شهداء من المناطق التي انسحب منها الاحتلال الصهيوني. بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في القطاع.

وأكدت الهيئة ذاتها في بيان أصدره مكتبها الإعلامي يوم الخميس، أن بعض جثامين الشهداء كان متحلّلا، وبعضها كان أشلاء غير كاملة الأجساد. حيث جرى انتشالها من الطرقات، ومن تحت أنقاض المباني والمنازل.

في حين لا تزال مئات جثامين الشهداء تحت الأنقاض، لصعوبة انتشالها بسبب عدم توفر أجهزة ومعدات الإنقاذ الثقيلة، يضيف المصدر.

“حماس” تعلن التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة

وأوضح بيان الدفاع المدني أن الطواقم الإسعافية نقلت الجثامين إلى المستشفيات في مختلف محافظات القطاع.

ويوم الخميس الماضي أعلنت حركة “حماس” ، التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، بعد ما يزيد عن عامين من العدوان المتواصل على القطاع، منذ 7 أكتوبر 2023.

وجرى الاتفاق خلال مفاوضات احتضنتها مصر وفق خطة أطلقها الرئيس الأمريكي، بمشاركة قطرية وتركية أيضا. وهو يتضمن انسحاب الاحتلال من القطاع، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

مقالات ذات صلة
هذا هو تاريخ دخول الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي السجن

هذا هو تاريخ دخول الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي السجن

الاحتلال ينتهك اتفاق وقف اطلاق النار وبن غفير يقتحم الأقصى

الاحتلال ينتهك اتفاق وقف اطلاق النار وبن غفير يقتحم الأقصى

المملكة المغربية هي مصدر التهديد وعدم الاستقرار في المنطقة

المملكة المغربية هي مصدر التهديد وعدم الاستقرار في المنطقة

خطاب محمد السادس لا حدث… الغضب الشعبي يتصاعد في المغرب

خطاب محمد السادس لا حدث… الغضب الشعبي يتصاعد في المغرب

في الذكرى الأولى لاستشهاده.. الاحتلال يعرض صورة جديدة للسنوار وحماس تصدر بيانا

في الذكرى الأولى لاستشهاده.. الاحتلال يعرض صورة جديدة للسنوار وحماس تصدر بيانا

أمن المقاومة يعلن بدء تنفيذ خطة ملاحقة المطلوبين

أمن المقاومة يعلن بدء تنفيذ خطة ملاحقة المطلوبين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد