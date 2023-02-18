انتشال جثة الغاني أتسو بعد 13 يوما من زلزال تركيا

أعلن وكيل أعمال اللاعب الغاني كريستيان أتسو العثور على جثمان اللاعب ميتا، عقب أيام من البحث في محيط إقامته الذي تدمر بفعل الزلزال الذي ضرب تركيا.

ووفقا لتقارير إعلامية فإن وكيل أعمال اللاعب الغاني مراد أوزونمحمت، أكد في بيان رسمي العثور على جثمان أتسو رفقة جواز سفره ومتعلقاته الشخصية.

وكان هناك تضارب في المعلومات بخصوص اللاعب الذي ينشط في هاتاي سبور، إذ قيل في البداية إنه تم العثور عليه حياا ونقله للمستشفى، قبل أن ينفي وكيله وأسرته الأمر.

وتحدث فاتح إليك من هاتاي سبور لراديو “راديوسبور” في الساعات الماضية حيث قال أن اللاعب كان في طريقه لمغادرة الفريق لولا تسجيله لهدف في اللقاء الأخير قبل الفاجعة بساعات.

وسبق أن لعب أتسو لأندية بورتو وريو آفي وتشيلسي وفيتيسه وإيفرتون وبورنموث ومالاغا ونيوكاسل يونايتد، ويمتلك تجربة عربية وحيدة مع نادي الرائد السعودي.