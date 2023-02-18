انتشال جثة الغاني أتسو بعد 13 يوما من زلزال تركيا
أعلن وكيل أعمال اللاعب الغاني كريستيان أتسو العثور على جثمان اللاعب ميتا، عقب أيام من البحث في محيط إقامته الذي تدمر بفعل الزلزال الذي ضرب تركيا.
ووفقا لتقارير إعلامية فإن وكيل أعمال اللاعب الغاني مراد أوزونمحمت، أكد في بيان رسمي العثور على جثمان أتسو رفقة جواز سفره ومتعلقاته الشخصية.
Ghanaian footballer Atsu’s body found under rubble in Turkey quake, agent says https://t.co/HhOZZWr0dy pic.twitter.com/IsgnXTEBbS
— Reuters (@Reuters) February 18, 2023
وكان هناك تضارب في المعلومات بخصوص اللاعب الذي ينشط في هاتاي سبور، إذ قيل في البداية إنه تم العثور عليه حياا ونقله للمستشفى، قبل أن ينفي وكيله وأسرته الأمر.
🙏🕊 Terrible nouvelle. Le footballeur ghanéen Christian Atsu, du club turc de Hatayspor, a été retrouvé mort sous les décombres de son immeuble à Hatay au sud de la Turquie, a annoncé samedi son agent cité par l’agence privée turque DHA ► https://t.co/h2Aa8s5hvt pic.twitter.com/fmXpp7jxGu
— RMC Sport (@RMCsport) February 18, 2023
وتحدث فاتح إليك من هاتاي سبور لراديو “راديوسبور” في الساعات الماضية حيث قال أن اللاعب كان في طريقه لمغادرة الفريق لولا تسجيله لهدف في اللقاء الأخير قبل الفاجعة بساعات.
وسبق أن لعب أتسو لأندية بورتو وريو آفي وتشيلسي وفيتيسه وإيفرتون وبورنموث ومالاغا ونيوكاسل يونايتد، ويمتلك تجربة عربية وحيدة مع نادي الرائد السعودي.