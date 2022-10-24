المدية: انتشال جثة ستّيني من بئر بعمق 20 متر بالبرواقية

تدخلت فرقة التدخل في الأماكن المحفوفة بالمخاطر، وفرقة الغطاسين، التابعتين للحماية المدنية بولاية المدية، لانتشال جثة رجل (62 سنة) بعد سقوطه في بئر عائلي عمقه 20 متر.

الحادث وقع مساء الأحد، بالمكان المسمى سيدي سليمان في بلدية اولاد ذايد بدائرة البرواقية. وقد تمّ تحويل جثمان الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البرواقية.

وحسب ما أوضحته ذات المصالح في بيان، فإن مكان الحادث يتمثل في بئر عائلي ذو استعمال شخصي، يبلغ عمقه 20 متر، ويحتوي على مياه في أسفله بعلوّ 1.5 متر.

الحماية المدنية تطلق مسابقة توظيف في الولايات الجديدة

وفي 13 أكتوبر 2022، أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، عن فتح مسابقة لتوظيف الأعوان الشبيهين والأعوان المتعاقدين بالولايات العشر الجديدة.

المسابقة تشمل 240 منصبا جديدا في وظائف: متصرف، ملحق إدارة، محاسب إداري، عون إدارة، كاتب، عون مكتب، عون حفظ البيانات.

وتتعلق المسابقة بجميع الولايات العشر الجديدة في جنوب البلاد وهي: تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير، والمنيعة.

ويمكن للراغبين في المشاركة بالمسابقة، الاطلاع على الشهادات المطلوبة وكيفيات التسجيل، من خلال الجداول التالية: