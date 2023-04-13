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الجزائر

انتشال جثة طفل غرق بحوض مائي في سطيف

الشروق أونلاين
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انتشال جثة طفل غرق بحوض مائي في سطيف

 انتشلت مصالح الحماية المدنية وحدة عين ولمان، الخميس، جثة غريق في حوض مائي بجبل شارن ببلدية الرصفة، جنوبي ولاية سطيف.

وكشف بيان لمديرية الحماية المدنية بسطيف، أنه تم انتشال جثة الضحية المتوفاة في تمام الساعة الـ 11، بحوض مائي خاص بمكافحة حرائق الغابات.

ويبلغ الضحية 15 سنة من العمر، حيث غاب منذ ظهر الأمس عن بيت العائلة في مركز بلدية صالح باي، وتم العثور على ملابسه صبيحة اليوم أمام الحوض المائي بجبل شارن.

وانتشلت وحدة الحماية المدنية عين ولمان، جثة الضحية متوفيا غرقاً من حوالي 5 أمتار، مدعمة بفرق الغطس والإنقاذ في أعماق المياه التابعة للوحدة الرئيسية سطيف.

وتمت العملية بحضور مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني ووكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان، حيث تم نقل الضحية إلى مستشفى محمد بوضياف بعين ولمان.

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